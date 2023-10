Musk sbaglia persona su X, viene citato in giudizio

Elon Musk si trova attualmente al centro di una controversia legale per diffamazione a seguito di una serie di post in cui accusava un individuo di essere coinvolto in un'operazione sotto falsa bandiera neo-nazista più tardi rivelatasi infondata, avvenuta quest'anno. La denuncia è stata depositata presso un tribunale del Texas da Ben Brody, un giovane californiano di 22 anni, come riportato dall'HuffPost. Brody ha accusato Musk di aver scatenato una massiccia campagna di molestie nei suoi confronti attraverso una serie di post fuorvianti in merito a una rissa che ha coinvolto estremisti neo-nazisti nell'Oregon durante l'estate. Tutto ebbe inizio a giugno, quando scoppiò una violenta lite tra due gruppi di estrema destra durante un Pride festival a Oregon City. Le immagini della rissa si diffusero rapidamente sui social media, e presto si iniziò a sostenere che uno dei partecipanti fosse un agente federale, cercando di identificarlo. Purtroppo, Brody fu erroneamente identificato come uno degli uomini nel video. Musk rispose a diversi post ingiusti su X riguardo Brody, amplificandoli tra i suoi oltre 147 milioni di follower dell'epoca.

Il 27 giugno, Musk rispose a un post contenente un video della rissa, sostenendo che Brody fosse coinvolto in un'operazione "sotto falsa bandiera". "Sembra che uno sia uno studente universitario (che vuole unirsi al governo) e un altro sia forse un membro Antifa, ma comunque una situazione probabilmente sotto falsa bandiera", scrisse Musk su X. L'avvocato di Brody, Mark Bankston, ha dichiarato su X lunedì: "Essere diffamati da qualcuno così famoso come Musk è stata un'esperienza assolutamente terrificante e ha lasciato Ben sbigottito, disorientato e preoccupato per le conseguenze sul suo futuro". Va notato che Bankston è stato precedentemente l'avvocato di due genitori delle vittime della sparatoria alla Sandy Hook Elementary School, nel caso contro Alex Jones, il noto teorico della cospirazione che aveva falsamente sostenuto che la sparatoria del 2012 non fosse mai accaduta. In quel caso, i genitori vinsero un risarcimento di 45 milioni di dollari.

Nella sua denuncia, Brody afferma che lui e la sua famiglia sono stati costretti a lasciare la loro casa a causa della campagna di molestie, sostenendo che questa fosse stata amplificata dai post di Musk. Numerose persone credevano erroneamente che Brody fosse o un neo-nazista o un provocatore coinvolto in un complotto per il terrorismo politico negli Stati Uniti. Musk è stato coinvolto in diversi casi di diffamazione in passato, e raramente ha optato per una soluzione extragiudiziale in tali situazioni, anche se ci sono state eccezioni. Nel 2018, ad esempio, ha chiamato Vernon Unsworth, il subacqueo che aveva condotto un salvataggio cruciale in una grotta in Thailandia, "pedo guy". Unsworth aveva intentato una causa per diffamazione contro Musk, ma la perse nel 2019.