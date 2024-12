Naughty Dog annuncia Intergalactic: The Heretic Prophet per PS5

Neil Druckmann, figura chiave nello sviluppo di giochi iconici come The Last of Us Parte II, ha personalmente annunciato il progetto con un messaggio carico di entusiasmo

Il celebre studio di sviluppo Naughty Dog, già acclamato per capolavori narrativi come The Last of Us e la serie Uncharted, ha finalmente svelato il suo nuovo ambizioso progetto: Intergalactic: The Heretic Prophet. Destinato a sbarcare su PlayStation 5, questo titolo rappresenta una svolta per lo studio, che si lancia in un'avventura spaziale completamente inedita. Neil Druckmann, vice presidente di Naughty Dog e figura chiave nello sviluppo di giochi iconici come The Last of Us Parte II, ha personalmente annunciato il progetto con un messaggio carico di entusiasmo. Druckmann ha definito Intergalactic: The Heretic Prophet come "la storia più selvaggia e creativa" mai concepita dallo studio, un'esperienza che promette di superare i confini narrativi esplorati in passato.

Lo sviluppo del gioco è iniziato nel 2020, e da allora il team di Naughty Dog si è dedicato con passione alla creazione di un universo inedito e affascinante. Sebbene i dettagli sulla trama e sulle meccaniche di gioco siano ancora avvolti nel mistero, il trailer di annuncio, disponibile online, offre un primo sguardo intrigante all'ambientazione e all'atmosfera che caratterizzeranno questa nuova IP. Le immagini evocative del trailer suggeriscono un'esperienza di gioco epica e coinvolgente, con scenari spaziali mozzafiato e personaggi enigmatici. L'ambientazione fantascientifica, unita al titolo "The Heretic Prophet", lascia intuire una trama ricca di intrighi, conflitti ideologici e forse anche elementi mistici. Naughty Dog non ha ancora annunciato una data di uscita precisa per Intergalactic: The Heretic Prophet, ma ha assicurato ai fan che nuove informazioni, come dettagli sul gameplay e approfondimenti sulla storia, verranno svelate nei prossimi mesi.