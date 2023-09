NBA 2K24 festeggia i 50 anni dell'hip hop con la colonna sonora

2K ha svelato oggi i dettagli della colonna sonora di NBA 2K24, che celebra il venticinquesimo anniversario della serie di videogiochi e il 50° anniversario dell'hip-hop. La tracklist composta da importanti produttori e artisti di nuova generazione: contiene "Just Wanna Rock" di Lil Uzi Vert, "Walk" di Kodak Black, "In Ha Mood" di Ice Spice, "Kobe Bryant" di Lil Wayne, "Bad Habit" di Steve Lacy, "hooligan" di Baby Keem, "90 Proof" di Smino & J. Cole, "Breakfast In Monaco" di Larry June & The Alchemist, "Black" di YoungBoy Never Broke Again e molti altri. Quest'anno verranno inoltre introdotte novità per mantenere aggiornata la colonna sonora nel corso dell'anno. Def Jam Recordings darà il via alla Stagione 1, aggiungendo brani classici come "This DJ (feat. O.G.L.B.)" di Warren G, "Hustlin'' di Rick Ross, e brani attuali come "GOATED. (feat. Denzel Curry)" di Armani White, "2 Certified" di Hit-Boy & Avelino, e nuove sonorità mai sentite prima come "My Time" di Haiti Babiin, "FOLD" di SwaVay, "Dolla" di Navy Blue, "Crazy" di Connie Diiamond e "Stand Out" di Jex Nwalor. NBA 2K24 sarà disponibile l'8 settembre per PlayStation 5 e PlayStation 4, Xbox Series X|S e Xbox One, Nintendo Switch e PC.