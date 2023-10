NBA 2K24, la recensione

Con l'autunno arriva un nuovo gioco di basket di 2K Games, ma va detto subito che NBA 2K24 è praticamente identico al gioco dell'anno precedente. Dal punto di vista grafico, ci sono miglioramenti, ma è tutto qui. Il gameplay non offre nulla di nuovo o di particolarmente interessante che lo renda unico; sembra di giocare esattamente lo stesso gioco, solo con un upgrade di contenuti. Il grande vantaggio di NBA 2K24 riguarda il fatto che offre un'esperienza più realistica per quanto riguarda i modelli dei giocatori, che ora somigliano molto di più ai giocatori reali, almeno per la maggior parte dei professionisti NBA. La nuova funzione ProPLAY, che ha consentito a 2K di utilizzare filmati reali della NBA e trasformarli in animazioni nel gioco, è sicuramente un altro tocco di classe dal punto di vista tecnico. Come nel caso dello showcase dedicato a Michael Jordan precedentemente, quest'anno è stata dedicata una modalità speciale in omaggio al compianto Kobe Bryant, Mamba Moments.

MyTeam, la modalità basata su carte, è ancora attanagliata da una certa prepotenza delle microtransazioni, ma di buono c'è che sono state aggiunte più modalità per guadagnare carte attraverso la modalità Carriera. Quest'ultima sembra stia diventando sempre più basata un sistema Free-to-Play, nonostante il gioco base sia a prezzo pieno. Tutto nella Carriera del gioco sembra dipendere pesantemente dalla valuta virtuale di NBA 2K24 e, dato il misero importo che si può guadagnare durante le partite, è praticamente impossibile progredire senza spendere soldi reali. E a livello di gameplay, uno dei difetti peggiori del gioco è che non c'è più un vero senso di progressione, dal momento che chiunque può semplicemente comprarsi un livello più alto.

In definitiva, NBA 2K24 si presenta proprio come i suoi predecessori, mantenendo sia gli aspetti positivi che quelli negativi. Da un lato, continua ad impressionare con una grafica notevole e comandi precisi, ma dall'altro è appesantito da menu complicati e un eccessivo numero di pubblicità e microtransazioni. Si dimostra un'esperienza divertente in modalità arcade, ma altrove risulta frustrante.

Formato: PS5 (versione testata), PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC, Switch Editore: 2K Games Sviluppatore: Visual Concepts Voto: 6/10