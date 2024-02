NBA Infinite, nuovo gioco di basket su iOS e Android con licenza ufficiale

Level Infinite ha lanciato una nuova esperienza di basket su iOS e Android, NBA Infinite, gioco d'azione non-stop su licenza ufficiale disponibile a livello mondiale a partire dal 18 febbraio. Il gioco è gratuito ed è disponibile su App Store e Google Play. "NBA Infinite è un gioco costruito da zero pensando ai giocatori", ha dichiarato Anthony Crouts, Senior Director di Level Infinite. "Il nostro team si è dedicato alla creazione di un'esperienza che corrisponda a tutto ciò che i fan amano del basket. Insieme alla NBA e alla NBPA, abbiamo realizzato un gioco che alimenta la loro passione con un'esperienza coinvolgente a portata di mano". In NBA Infinite i giocatori possono riunire gli amici per formare una squadra per le partite 3v3, 1v1 e Dynasty 5v5. Potranno anche collezionare e potenziare un roster con le stelle dell'NBA, prendere decisioni importanti per trasformare uno starting five in una formazione da campionato e potenziare lo staff di allenatori per migliorare le tattiche difensive e offensive.

Karl-Anthony Towns sarà il primo atleta icona ufficiale del gioco. In qualità di volto di NBA Infinite, Towns sarà presente nel gioco a livello globale insieme ad altri ambasciatori chiave, tra cui De'Aaron Fox, RJ Barrett, Tobias Harris, Andrew Wiggins e Jrue Holiday. Inoltre, l'All-Star dell'NBA Rudy Gobert sarà l'ambasciatore per i mercati europei. Oltre a questa squadra di stelle, lo speaker veterano dell'NBA Mark Jones si unirà a NBA Infinite per la telecronaca nei territori di lingua inglese, mentre i telecronisti regionali saranno disponibili in Germania con Michael Körner, in Francia con Xavier Vaution e in Brasile con Rômulo Mendonça.