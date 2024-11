Netflix e lo sport live: dopo Tyson, Beyoncé a Natale con la NFL

La scelta di puntare su un'icona pop come Beyoncé per l'intervallo della partita conferma la strategia di Netflix di attrarre un pubblico vastissimo

Netflix non si ferma e, nonostante i problemi tecnici che hanno afflitto il livestream dell'incontro di boxe tra Mike Tyson e Jake Paul, raddoppia la scommessa sugli eventi sportivi in diretta. La piattaforma streaming ha infatti annunciato la trasmissione in esclusiva di due partite della NFL il giorno di Natale, con un'ospite d'eccezione per l'halftime show: Beyoncé. L'incontro Tyson-Paul, seppur tormentato da glitch e buffering che hanno fatto infuriare molti utenti, ha comunque attirato un pubblico di oltre 60 milioni di spettatori, dimostrando l'enorme potenziale dello streaming live per eventi sportivi di alto profilo. Forte di questo successo, seppur parziale, Netflix punta ora a consolidare la sua presenza nel mondo dello sport con una programmazione natalizia dedicata alla NFL.

Il 25 dicembre, gli abbonati Netflix potranno assistere a due partite in diretta: la prima, con calcio d'inizio alle 13:30, vedrà sfidarsi i Denver Broncos e i Las Vegas Raiders. Ma è la seconda partita, con inizio alle 16:30, a catalizzare l'attenzione: Houston Texans contro Baltimore Ravens, con Beyoncé protagonista assoluta dell'halftime show. La scelta di puntare su un'icona pop come Beyoncé per l'intervallo della partita conferma la strategia di Netflix di attrarre un pubblico vastissimo, andando oltre la nicchia degli appassionati di football americano. L'obiettivo è chiaro: trasformare la piattaforma streaming in una destinazione privilegiata per l'intrattenimento a 360 gradi, dallo sport alla musica, passando per cinema e serie TV.