Neura Robotics e OMRON alleanza strategica a forza di robot cognitivi

Neura Robotics, pioniere nel campo della robotica cognitiva, e OMRON Robotics and Safety Technologies Inc., leader mondiale nella robotica industriale e nell'automazione hanno annunciato oggi una partnership strategica che ha come obiettivo quello di rivoluzionare l'industria manifatturiera introducendo i robot cognitivi nel settore dell'automazione industriale, sfruttando le funzionalità avanzate dell'intelligenza artificiale per migliorare l'efficienza, la flessibilità e la sicurezza.

A differenza dei robot industriali tradizionali, i robot cognitivi hanno la capacità di imparare dall'ambiente circostante, prendere decisioni in modo autonomo e adattarsi a scenari di produzione dinamici. Questo apre nuove possibilità di applicazione, tra cui attività di assemblaggio complesse, ispezioni di qualità dettagliate e processi di movimentazione dei materiali adattivi.

Olivier Welker, Presidente e CEO di OMRON Robotics and Safety Technologies Inc. sottolinea l'importanza di questa partnership: "Le tecnologie cognitive di Neura rappresentano per noi una straordinaria opportunità di crescita per la robotica industriale. Combinando le soluzioni innovative di Neura con la gamma di prodotti di automazione e la diffusione globale di OMRON, offriremo ai clienti nuovi modi per aumentare la sicurezza, la produttività e la flessibilità delle loro operazioni."

David Reger, fondatore e visionario di Neura Robotics, afferma: "Partnership e alleanze solide sono fondamentali per stimolare la crescita. Il legame strategico tra OMRON e Neura Robotics rappresenta un traguardo importante nella storia dell'automazione industriale e ci avvicina in modo significativo all’obiettivo di rivoluzionare il mercato globale della robotica. Unendo le nostre tecnologie e competenze in materia di sensori e AI in un approccio di piattaforma definitivo, plasmeremo il futuro dell'industria manifatturiera e stabiliremo nuovi standard."

Oltre al progresso tecnologico, la partnership tra OMRON Robotics e Safety Technologies e Neura Robotics è guidata da una visione condivisa. OMRON, il cui impegno è quello di portare cambiamenti e contribuire a una società migliore, è in linea con la mission di Neura, che si impegna a offrire un servizio attraverso tecnologie robotiche all'avanguardia. Questa sintonia rafforza le fondamenta della partnership, spingendo entrambe le aziende verso l'obiettivo comune di plasmare il futuro dell'industria manifatturiera.