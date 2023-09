Nio Phone, arriva il primo smartphone del produttore di auto elettriche numero uno in Cina

Il device è pensato per integrarsi con le auto del brand: ha un tasto apposito per aprire le auto

Un nuovo attore si getta nel mercato già fin troppo saturo degli smartphone: il produttore cinese di veicoli elettrici Nio ha svelato il suo primissimo smartphone in un evento tenutosi a Shanghai. Si dice che l'obiettivo principale sia catturare l'attenzione dei proprietari delle loro auto in Cina con un modello top di gamma, confermando così l'espansione dell'azienda al di là del settore automobilistico. Il CEO William Li ha dichiarato a CNBC che mira a coinvolgere almeno la metà dei suoi clienti automobilistici nell'acquisto di questo dispositivo, sottolineando che l'applicazione Nio per auto vanta 600.000 utenti attivi, una cifra che supera di un'intera metà il numero di proprietari di veicoli Nio. Noi Phone vanta un display OLED curvo da 6,8 pollici e un processore Snapdragon 8 Gen2. È molto sottile, misurando appena 8,9 mm di spessore, e pesa soltanto 212 grammi. L'azienda ha messo in evidenza la capacità del telefono di accedere direttamente a 30 funzioni legate al controllo dell'auto con un semplice clic, e presenta anche un pulsante che funge da chiave dell'auto. Il prezzo di partenza è di 6.499 CNY (corrispondenti a 835 euro) per la versione con 16 GB di memoria. Questo smartphone è disponibile in sette colorazioni.

Dopo aver ottenuto l'approvazione del Ministero dell'Industria e dell'Informazione Tecnologica a giugno, l'azienda ha varato il suo progetto Nio Mobile nell'agosto del 2022, preparandosi così per il lancio di questo smartphone da un anno. Nio sostiene di non essere semplicemente un costruttore di automobili, ma di offrire una vasta gamma di servizi, tra cui il cambio delle batterie, spazi di lavoro condivisi in 125 località diverse e una serie di prodotti "per uno stile di vita moderno". L'azienda sta entrando in un mercato già molto affollato, con una domanda che si trova a livelli minimi degli ultimi dieci anni. Da notare che il produttore automobilistico cinese Geely Group ha acquisito una quota di maggioranza nella nota marca cinese di smartphone Meizu l'anno scorso, e a giugno ha presentato piani ambiziosi per integrare le tecnologie dell'elettronica di consumo nel settore automobilistico, sviluppando un sofisticato sistema operativo basato su Android e un avanzato sistema di infotainment per le auto basato sull'architettura software di Meizu.