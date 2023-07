Nothing Phone 2 sarà disponibile in Italia con WindTre

L’azienda tech londinese Nothing e WindTre hanno annunciato una nuova partnership strategica ed esclusiva per il lancio di Phone (2) in Italia. A partire dal 15 luglio, solo in alcuni Windtre Store selezionati, si potrà acquistare in anteprima italiana il Phone (2) Launch Edition, che prevede Nothing Phone (2) versione 12+512GB in bundle con Nothing Ear (stick), gli auricolari wireless di Nothing. Nothing Phone (2) 12+256GB sarà disponibile nei WindTre Store a partire dal 21 luglio. “Siamo felici di essere nuovamente accanto a Nothing per il lancio in esclusiva di Phone (2) presso la nostra rete vendita, diffusa sututto il territorio nazionale”, afferma Tommaso Vitali, Direttore B2C Marketing & New Business di WindTre. “Nothing ha dimostrato di avere l’innovazione nel DNA e siamo certi che grazie al nuovo Phone (2) possiamo offrire ai nostri clienti uno smartphone dal design unico e distintivo caratterizzato da ottime performance”.

“Siamo entusiasti di collaborare in esclusiva con WindTre per l'attesissima limited edition di Nothing Phone (2) il 15 luglio 2023, offrendo un design innovativo e prestazioni di punta. Riteniamo che la nostra partnership con WindTre aumenterà ulteriormente l'entusiasmo che circonda il Nothing Phone (2) e offrirà ai nostri stimati clienti l'opportunità di essere tra i primi a possedere questo iconico dispositivo premium”, ha confermato David Sanmartín, co-fondatore di Nothing. Con un forte focus sul design, Nothing Phone (2) si presenta con la scocca trasparente migliorata, avvolta da un telaio in alluminio che lo rende leggero e robusto. Lo smartphone dispone del nuovo e aggiornato Nothing OS 2.0, rivisitato in ogni sua funzione per garantire una User Experience ancora più personalizzata. In occasione dell’evento di presentazione che si terrà l’11 luglio 2023 alle 17:00 (ora italiana) saranno comunicati maggiori dettagli e informazioni su Phone (2), incluse le caratteristiche tecniche e il prezzo.