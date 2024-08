Nuova Guardiana in arrivo su Valorant: Vyse, la dominatrice del metallo

Riot Games ha annunciato l'introduzione di Vyse, la nuova Guardiana che si unirà al roster del popolare sparatutto tattico Valorant. Vyse, la dominatrice del metallo, è in grado di controllare un metallo liquido che le permette di isolare, intrappolare e disarmare i suoi avversari. Con astuzia e manipolazione, Vyse costringe i nemici a temere anche il campo di battaglia stesso. Vyse sarà disponibile a partire dal 28 agosto 2024, durante l'Episodio 9: Atto II di Valorant. Con le sue abilità uniche e la sua capacità di controllare il campo di battaglia, Vyse si preannuncia come una Guardiana formidabile, in grado di cambiare le sorti degli scontri a favore della sua squadra.

Le abilità di Vyse sono "Rosa lucente" (Vyse piazza una rosa invisibile che, una volta attivata, acceca tutti i giocatori che la stanno guardando. La rosa può essere raccolta e riposizionata), "Sfoltitura" (Vyse piazza un muro trappola invisibile. Quando un nemico lo attraversa, un muro indistruttibile appare alle sue spalle, intrappolandolo per un breve periodo di tempo), "Rovi taglienti" (Vyse lancia un groviglio di metallo liquido che diventa invisibile dopo l'atterraggio. Quando viene attivato, il groviglio si espande in un campo di rovi che rallenta e danneggia i nemici che lo attraversano), e infine Giardino d'acciaio (Vyse sprigiona un torrente di spine metalliche che inceppano l'arma primaria di tutti i nemici colpiti).