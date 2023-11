Le ultime indiscrezioni sull'attesissimo gioco Rockstar suggeriscono che la modalità Storia di Grand Theft Auto VI potrebbe essere giocabile in cooperativa con un altro giocatore. Se confermato, sarebbe un colpo di scena notevole, dato che tradizionalmente le modalità Storia di Grand Theft Auto sono sempre state per un solo giocatore. Considerando che si dice che GTA VI avrà due protagonisti giocabili, chiamati Jason e Lucia, questa voce potrebbe avere un fondo di verità. “Ho recentemente fatto una scoperta intrigante relativa alle anticipazioni su GTA VI e sono sorpreso che questo dettaglio non sia stato molto discusso. Anche se la storia di Grand Theft Auto è sempre stata un'esperienza per un solo giocatore, i video trapelati suggeriscono la possibilità di un gioco cooperativo tra i due personaggi in GTA VI”, ha affermato Tobbelobben30, un Redditor molto conosciuto tra gli appassionati di GTA. Che ha poi aggiunto: “Analizzando i primi filmati del leak, ho notato quello che sembra essere un 'Gestore Azioni Giocatore' che mostra varie azioni in-game disponibili per due player. Si può notare nel video in cui Jason passa dalla posizione prona a quella eretta in un ambiente grigio". È importante sottolineare che queste informazioni si basano su voci non confermate, e quindi è bene prendere le speculazioni con le dovute precauzioni. Tuttavia, se fosse possibile giocare la modalità Storia di GTA VI con un amico, sarebbe una notizia che entusiasmerebbe milioni di fan. Grand Theft Auto VI dovrebbe essere rilasciato su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S tra il 2024 e il 2025.