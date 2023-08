Nvidia a Gamescom, ecco la nuova IA per il rendering nei videogiochi

In occasione dell'inizio della Gamescom 2023 a Colonia, Nvidia ha annunciato diverse novità che saranno presenti in fiera, tra cui la tecnologia DLSS arrivata alla sua versione 3.5 insieme al Ray Reconstruction, un nuovo modello di AI per il rendering neurale che crea immagini in ray-tracing più nitide, coinvolgenti e realistiche rispetto ai metodi di rendering tradizionali, sostituendo i denoisers regolati manualmente con una rete AI addestrata da un supercomputer NVIDIA che genera pixel di qualità superiore tra i raggi campionati. “Grazie alla tecnologia intelligente di NVIDIA, il DLSS 3.5, alimentata dalla potenza di rendering AI, è possibile sperimentare Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, la nuova ambientazione di Dogtown, in grado di offrire il meglio di sé, con immagini più nitide, un'illuminazione più accurata e il più alto frame rate possibile", ha dichiarato Jakub Knapik, Vicepresident of Art, Global Art Director della software house CD PROJEKT RED. NVIDIA ha inoltre annunciato i giochi che supporteranno questa nuova funzionalità, tra cui: Alan Wake 2, Cyberpunk 2077 e Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, tutti disponibili da settembre con DLSS 3.5, Full Ray Tracing e Reflex, e Portal con RTX che adotterà il DLSS 3.5 questo autunno. Il DLSS 3.5 arriverà anche su GeForce NOW quando Alan Wake 2 e Cyberpunk 2077: Phantom Liberty verranno lanciati nel Cloud. I membri possono anche usufruire dell'aggiornamento DLSS 3.5 per Portal con RTX dal cloud. Il DLSS 3.5 sarà in grado di ottimizzare anche la qualità delle immagini nelle applicazioni di creazione 3D in tempo reale: D5 Render e Chaos Vantage, due note applicazioni 3D professionali perfette per architetti e designer, potranno ora produrre anteprime di qualità superiore durante la progettazione e lo sviluppo grazie all'aggiunta del DLSS 3.5. Inoltre, anche NVIDIA Omniverse integrerà il DLSS 3.5 in autunno.