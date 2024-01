OnePlus 12 e 12R presentati, c'è anche una versione Genshin Impact

OnePlus ha annunciato la sua nuova serie OnePlus 12, composta da due dispositivi flagship: OnePlus 12 e OnePlus 12R. L'evento "Smooth Beyond Belief", che si è tenuto a Nuova Delhi, è stato l'occasione per presentare anche la terza generazione dei prodotti audio wireless di punta del brand, OnePlus Buds 3. Pete Lau, fondatore di OnePlus e Senior Vice President and Chief of Product di Oppo e OnePlus, ha espresso grande orgoglio per il lancio di questa serie. "La serie OnePlus 12 rappresenta il culmine di un decennio di ricerca nell'ambito dell'innovazione e dell'eccellenza", ha affermato Lau. "Abbiamo progettato questi dispositivi per offrire un'esperienza d'uso veloce, fluida e duratura, stabilendo nuovi standard di qualità nel settore smartphone del 2024".

OnePlus 12 è alimentato dalla piattaforma mobile Snapdragon 8 Gen 3 e dal motore proprietario Trinity Engine. Il dispositivo ha un display 2K da 120Hz ProXDR, ricarica rapida SuperVooc da 100W, ricarica wireless AirVooc da 50W e una fotocamera Hasselblad Camera for Mobile di quarta generazione. OnePlus 12R, invece, nasce con una spiccata propensione per il gaming mobile. Viene lanciato per la prima volta al di fuori dei mercati di Cina e India, e sarà disponibile nelle colorazioni Cool Blue e Iron Gray.

Le OnePlus Buds 3 si distinguono per un design all'avanguardia il sistema acustico a doppio driver. Con funzionalità come la cancellazione del rumore attiva personalizzata e il controllo del volume scorrevole, le Buds 3 sono le nuove cuffie wireless di punta del marchio. In anteprima, OnePlus ha presentato anche la OnePlus 12R Genshin Impact Edition, una collaborazione con HoYoverse. Questa edizione speciale, la cui uscita è prevista per il 28 febbraio, offre personalizzazione esclusive al software dello smartphone, ispirate al personaggio di Genshin Impact, Keqing.

OnePlus 12 sarà disponibile all'acquisto a 1.099 euro, mentre OnePlus 12R a 699 euro. I prodotti OnePlus, a partire dalla serie OnePlus 12, saranno disponibili in Italia attraverso la piattaforma di e-commerce di Oppo Italia e nei principali punti vendita al dettaglio di Oppo.