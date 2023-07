OnePlus Nord 3 è il nuovo mediogamma della compagnia

OnePlus ha presentato Nord 3 5G, il nuovo smartphone di fascia media in vendita dal 12 luglio a partire dal prezzo consigliato di 449 euro. "I prodotti della gamma OnePlus Nord combinano caratteristiche da flagship con prezzi sempre competitivi. Siamo, quindi, entusiasti che le persone potranno presto vivere un'esperienza all’avanguardia con OnePlus Nord 3 5G", afferma Kinder Liu, COO e Presidente di OnePlus. "Mix perfetto tra prestazioni fast and smooth, design elegante, prezzo accattivante e software avanzati, con OnePlus Nord 3 5G confermiamo il nostro impegno nel fornire ai nostri utenti la migliore esperienza d’uso possibile." Completo di certificazione IP54, il device è dotato di display Super Fluid AMOLED da 6,74 pollici e refresh rate a 120Hz. La risoluzione di 450 ppi e la possibilità di raggiungere una luminosità fino a 1450 nits, permettono una resa ottimale dell’immagine in qualsiasi situazione. Lo schermo è inoltre dotato di bordi sottili, con uno spessore di soli 1,46 mm sui lati e di 2,31 mm nella parte inferiore, senza il tipico bordo in plastica nera spesso presente nei dispositivi di fascia media: questo conferisce a OnePlus Nord 3 5G un rapporto screen-to-body del 93,5%. Il telefono presenta il sistema operativo OxygenOS 13.1 e offre una riduzione del 40% nel consumo energetico delle applicazioni e un'installazione delle app più veloce del 15% rispetto a OxygenOS 12. Inoltre, il dispositivo riceverà tre aggiornamenti principali del software Android e quattro anni completi di aggiornamenti di sicurezza; il che significa che il dispositivo sarà altrettanto performante tra quattro anni come lo è oggi, come confermato dalla certificazione TÜV SÜD 48-Month Fluency A. OnePlus Nord 3 5G sarà disponibile nelle varianti Misty Green e Tempest Gray a partire dal 12 luglio nella versione da 8+128GB al prezzo consigliato di 449 euro oppure nella versione 16+256GB a partire da 549 euro.

Arriva su Nord l’iconico Alert Slider fisico di OnePlus, oltre a due altoparlanti stereo con Driver Dirac e certificazioni Hi-Res Audio e Dolby Atmos che offrono un suono avvolgente. Nella parte posteriore, OnePlus Nord 3 è dotato di una fotocamera di livello flagship. Due le varianti di colore: Tempesta Gray e Mista Green. OnePlus Nord 3 5G è dotato di chipset MediaTek Dimensity 9000 octa-core a 4 nanometri, in grado di combinare una velocità superiore e un’ottima durata della batteria. il Dimensity 9000 garantisce al nuovo dispositivo della linea Nord un miglioramento del 42,9% delle prestazioni della CPU e un aumento considerevole delle prestazioni della GPU del 58,6%, rendendolo perfetto per tutte le attività di gaming, per un’esperienza di gioco graficamente intensa. Inoltre, grazie alla potenza ed efficienza energetica di MediaTek, unita al GPA Frame Rate Stabiliser e all'Engine HyperTouch di OnePlus, OnePlus Nord 3 5G offre un'esperienza di gioco fluida, rispondendo istantaneamente ai comandi. Il telefono è infine dotato di fino a 16 GB di RAM LPDDR5X che, combinata con il software RAM-Vita di OnePlus, consente al telefono di mantenere attive in background fino a 44 app contemporaneamente.

OnePlus Nord 3 5G ha una batteria da 5000 mAh, più grande di oltre il 10% rispetto a quella presente nel OnePlus Nord 2T 5G. Il telefono è dotato anche del sistema Battery Health Engine, che garantisce fino a 1600 cicli di ricarica, l’equivalente di quattro anni di uso del telefono. OnePlus Nord 3 5G presenta anche il sistema di ricarica SuperVooc da 80W, che ricarica il dispositivo dal 1 al 100% in mezz'ora. Infine, è dotato anche di un chip di gestione della ricarica progettato su misura per assicurare che il telefono si ricarichi velocemente e senza surriscaldarsi. Il sistema di raffreddamento presente su OnePlus Nord 3 5G misura 4129,88 mm2 e presenta una tecnologia di grafite ad alte prestazioni e un'ampia camera di vapore, che impediscono il surriscaldamento del dispositivo. Per quanto concerne il compartimento fotografico, OnePlus Nord 3 5G è dotato di un sensore principale Sony IMX890 da 50 megapixel, lo stesso utilizzato in OnePlus 11 5G, in grado di catturare immagini ad alta risoluzione grazie anche allo stabilizzatore ottico d’immagine (OIS). OnePlus Nord 3 5G è dotato anche di algoritmi fotografici proprietari OnePlus, come il TurboRAW Night, sviluppato per consentire di realizzare fotografie mozzafiato anche in condizioni di scarsa luminosità, scattando istantaneamente diverse foto e utilizzando l'intelligenza artificiale per ridurre il rumore, aumentare la luminosità e combinare il tutto in un'unica e vivida immagine.