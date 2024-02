OnePlus Watch 2: Snapdragon, zaffiro e acciaio sotto i 400 euro

Nell'ambito del Mobile World Congress 2024 a Barcellona, OnePlus ha introdotto il suo ultimo prodotto nel segmento degli smartwatch, OnePlus Watch 2. Questo dispositivo arriva sul mercato con l'obiettivo di imporsi in Europa, India e Nord America, portando con sé l'ultima iterazione del sistema operativo per dispositivi indossabili di Google, Wear OS 4. Il nuovo smartwatch si distingue per la sua architettura innovativa Dual-Engine, che integra due chipset di punta, promettendo una gestione ottimale dell'energia e una durata della batteria fino a 100 ore in modalità Smart.

L'architettura Dual-Engine del OnePlus Watch 2, alimentata dai chipset Snapdragon W5 e BES 2700 MCU Efficiency, assicura un equilibrio tra prestazioni e consumo energetico, consentendo agli utenti di godere delle loro app Google preferite e di altre funzionalità senza interruzioni. Il dispositivo offre fino a 100 ore di autonomia in uso regolare e può essere completamente ricaricato in soli 60 minuti grazie alla tecnologia di ricarica rapida VOOC. Con 2 GB di RAM e 32 GB di spazio di archiviazione, garantisce performance fluide e affidabili.

OnePlus Watch 2 si propone anche come un assistente personale per il fitness e il benessere, fornendo dati dettagliati e analisi attraverso l'app OHealth. Supporta Health Connect by Android, permettendo la sincronizzazione sicura dei dati sanitari con altre app compatibili. Offre inoltre tracciamento avanzato per oltre 100 attività sportive, analisi del sonno, monitoraggio della frequenza respiratoria e della variabilità della frequenza cardiaca. Dotato delle principali app Google grazie a Wear OS 4, il OnePlus Watch 2 facilita la navigazione, la gestione delle carte di pagamento e la sincronizzazione con smartphone Android, rendendo l'esperienza utente più integrata.

In termini di design, il dispositivo si allinea al linguaggio stilistico della Serie 12 di OnePlus, offrendo resistenza e durabilità grazie alla copertura in vetro zaffiro 2,5D, al telaio in acciaio inossidabile e alla certificazione secondo gli standard militari MIL-STD-810H. OnePlus Watch 2 sarà disponibile al prezzo di 329 euro, con offerte speciali per i preordini (già avviati) e gli acquisti effettuati nel periodo di lancio attraverso il sito dell'azienda.