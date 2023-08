OpenAI annuncia l'IA generativa ChatGPT pensata per le aziende

OpenAI ha lanciato una versione di ChatGPT che promette di preservare i dati aziendali, rispondendo così alle crescenti preoccupazioni di molte aziende riguardo alla privacy e alla sicurezza nell'utilizzo della piattaforma di IA generativa. In un articolo pubblicato sul proprio blog, OpenAI ha annunciato il lancio di ChatGPT Enterprise, una soluzione che garantisce una maggiore sicurezza e privacy, un accesso illimitato ad alta velocità a GPT-4, un'analisi dei dati più potente per consentire alle aziende di ottenere informazioni in modo più rapido ed efficiente, e la possibilità di porre domande più complesse a ChatGPT. L'aspetto della privacy e della sicurezza nella IA è stato da sempre una preoccupazione per le aziende, temendo che i loro dati potessero essere utilizzati per addestrare i modelli di ChatGPT e che l'utilizzo dello strumento potesse involontariamente esporre informazioni sensibili dei clienti agli algoritmi di intelligenza artificiale. Per affrontare queste preoccupazioni, OpenAI ha sottolineato che gli utenti di ChatGPT Enterprise avranno il pieno controllo e la proprietà dei propri dati, che non verranno utilizzati in alcun modo per l'addestramento di GPT.

Oltre a garantire la privacy dei dati, ChatGPT Enterprise offre la possibilità di personalizzare la conoscenza di ChatGPT riguardo ai dati aziendali e fornirà strumenti analitici ancora più avanzati. Queste funzionalità, al momento in fase di sviluppo, verranno presto rese disponibili agli utenti. Inoltre, l'azienda ha annunciato che saranno introdotte opzioni di prezzo specifiche per le piccole squadre, rendendo l'accesso a questa soluzione aziendale ancora più flessibile. OpenAI ha dichiarato che l'obiettivo è quello di coinvolgere il maggior numero possibile di aziende nelle prossime settimane attraverso un processo di integrazione. Va notato che ChatGPT Enterprise rappresenta il primo prodotto focalizzato sul settore aziendale, differenziandosi da ChatGPT e ChatGPT Plus (un piano di abbonamento che garantisce un accesso più rapido alla piattaforma).

Le aziende che già utilizzano ChatGPT possono scegliere se rimanere fedeli alle opzioni attuali per accedere al servizio o passare a ChatGPT Enterprise per sfruttare le nuove funzionalità messe a disposizione. Mentre molte organizzazioni hanno sfruttato gli strumenti di intelligenza artificiale generativa basati su OpenAI e GPT-4, molte hanno preferito connettersi a GPT-4 tramite API o servizi cloud. Alcune imprese hanno persino tentato di creare propri modelli di linguaggio su larga scala per proteggere i propri dati dal vasto set di dati di addestramento di GPT-4, ma questa opzione spesso si è rivelata poco pratica per le realtà più piccole. In risposta a questa esigenza, sono emersi vari fornitori che si sono concentrati sulla fornitura di soluzioni sicure per l'accesso ai modelli di linguaggio su larga scala come GPT-4, soprattutto per le aziende operanti in settori altamente regolamentati, che desiderano utilizzare tali strumenti mantenendo la protezione dei dati sensibili. Con il lancio di ChatGPT Enterprise, è lecito aspettarsi un aumento della competizione in questo settore. Recentemente, OpenAI ha annunciato l'apertura di GPT-3.5 all'addestramento personalizzato, consentendo agli utenti di adattare il modello alle proprie esigenze specifiche.