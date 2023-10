Opera GX, il browser per i gamer migliora video e immagini

Opera GX, il browser concepito per i gamer, ha annunciato oggi un aggiornamento della modalità RGX che migliora i video e le immagini durante la navigazione in rete. Opera GX ha integrato un rendering migliore e un miglioramento della qualità dei video e delle immagini per offrire un'esperienza di navigazione più rapida. La nuova modalità RGX offre anche l'opzione "Split Preview", che consente di vedere in tempo reale i miglioramenti apportati alla grafica spostando il cursore sull'immagine o sul video. "Dopo che Opera GX ha originariamente annunciato RGX 1.0 nel dicembre 2022, sapevamo che le persone avrebbero pensato che le nostre promesse per l’alta definizione sembrassero troppo belle per essere vere. Ecco perché, con questa serie di aggiornamenti, abbiamo aggiunto anche una finestra di anteprima in modo che gli utenti possano vedere da soli i miglioramenti e mettere alla prova la modalità RGX migliorata" afferma Maciej Kocemba, Product Director di Opera GX.

Per configurare l'RGX, è necessario accedere al sottomenu RGX e impostare le preferenze degli effetti regolando i cursori per il video e le immagini in base alle vostre preferenze. I cursori personalizzabili consentono agli utenti di mettere a punto e regolare l'intensità dei miglioramenti, consentendo loro di trovare la configurazione precisa che meglio si adatta alla loro configurazione e alle loro esigenze. “Con i prezzi dell'hardware alle stelle e i servizi di streaming video che obbligano i consumatori a sottoscrivere abbonamenti premium, volevamo offrire ai nostri utenti un modo semplice per garantire immagini e video più nitidi senza dover pagare. RGX offre la stessa gioia per gli occhi senza mettere mano al portafogli” conclude Kocemba.