Oppo al primo posto del mercato cinese degli smartphone

Oppo si posiziona al primo posto nel mercato cinese degli smartphone nel primo semestre del 2023 e al quarto posto a livello globale nello stesso periodo, grazie anche alle performance raggiunte dalle serie flagship Find N2 e Find X6. Secondo i dati Canalys, Oppo ha conquistato una quota del 10% del mercato globale degli smartphone nel primo semestre del 2023, con 51,9 milioni di spedizioni, e una quota del 18% del mercato cinese, diventando il marchio più venduto in Cina nella prima metà dell'anno. La performance di Oppo è stata alimentata in parte dal successo degli smartphone pieghevoli, che quest'anno sono entrati in una fase di rapida crescita e continuano a mostrare significative potenzialità. Secondo le stime di Counterpoint Research, le spedizioni globali di smartphone pieghevoli dovrebbero crescere a un tasso annuo composto del 114% dal 2019 al 2025, quadruplicandosi tra il 2022 e il 2025 fino a raggiungere 55 milioni di unità. Gli OEM cinesi, tra cui Oppo, hanno abbracciato rapidamente il mercato dei dispositivi pieghevoli, contribuendo a far emergere la Cina come leader globale con una quota di mercato del 26% nel 2022.

I nuovi dati di Canalys mostrano, inoltre, che Oppo ha raggiunto una quota dominante del 31% del mercato degli smartphone pieghevoli in Cina nel primo trimestre del 2023, diventando così il leader di questo segmento in crescita. Secondo Counterpoint, Find N2 Flip ha superato la concorrenza e ha realizzato il 15% delle vendite di smartphone pieghevoli in Cina da gennaio a maggio 2023. In quanto primo smartphone flip a introdurre uno schermo esterno più ampio, Find N2 Flip è stato realizzato per garantire praticità e divertimento nell'uso quotidiano, con una piega quasi impercettibile, una batteria potente e un’interfaccia utente dal design intuitivo in aggiunta ad un’ampia varietà di innovazioni leader del settore. Queste innovazioni e il successo commerciale di Find N2 Flip hanno permesso all’azienda di primeggiare nel mercato globale dei pieghevoli, con una quota di mercato che è passata dal 5% nel primo trimestre del 2022 al 13% nel primo trimestre del 2023, secondo Canalys.