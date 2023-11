Oppo inizia il rilascio del nuovo ColorOS 14

Oppo ha annunciato il rilascio della versione globale di ColorOS 14. Basato su Android 14, questo nuovo sistema operativo porta con sé un design Aquamorphic ottimizzato, funzioni intelligenti basate sull'intelligenza artificiale per migliorare l'efficienza, e tecnologie avanzate per garantire prestazioni fluide. Dalla sua introduzione nel 2013, fa sapere Oppo, ColorOS ha raggiunto oltre 600 milioni di utenti attivi mensilmente in tutto il mondo. ColorOS 14 mira a fornire un'esperienza utente smart e fluida. Il suo design Aquamorphic, ispirato all'acqua, crea un'interazione armoniosa tra l'utente e la tecnologia. Inoltre, sono stati aggiunti nuovi effetti sonori, schemi di colore e interazioni per rendere l'uso dello smartphone più intuitivo. Oppo ha collaborato con esperti del settore audio per sviluppare una serie di suonerie e suoni dell'interfaccia utente tematici.

Il sistema di colorazione Aquamorphic di ColorOS 14 si adatta in modo intelligente al contesto di utilizzo, migliorando l'esperienza visiva e l'efficienza nella comprensione delle informazioni. Una nuova funzione, Aqua Dynamics, facilita le interazioni tramite un design che integra forme comuni come bolle e pannelli. ColorOS 14 presenta il Go Green Always-On Display. Questa funzione sensibilizza sull'impatto ambientale e cambia a seconda dei passi giornalieri dell'utente, promuovendo uno stile di vita più ecologico. L'intelligenza artificiale in ColorOS 14 gioca un ruolo chiave nell'aumentare l'efficienza. Funzioni come Smart Touch e Smart Image Matting consentono agli utenti di gestire contenuti con maggiore facilità, migliorando la produttività. La fluidità e la stabilità del sistema sono garantite dal Trinity Engine aggiornato. Questo sistema ottimizza l'utilizzo della ROM, della RAM e della CPU, bilanciando le prestazioni e il consumo energetico, offrendo un'esperienza utente migliore e più efficiente dal punto di vista energetico. Infine, la sicurezza e la privacy sono state rigorosamente integrate in ColorOS 14, in linea con gli standard internazionali. Tra le nuove funzionalità vi è Picture Keeper, che protegge le foto e i video personali dall'accesso non autorizzato delle app.