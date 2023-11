Oppo lancia gli auricolari wireless Enco Air3i con cancellazione del rumore intelligente

Oppo, nota azienda nel campo degli smart device, ha recentemente introdotto sul mercato gli Enco Air3i, l'ultima aggiunta alla sua apprezzata serie Enco Air. Questi auricolari si distinguono per significativi miglioramenti nella qualità del suono e nell'autonomia della batteria, offrendo un'esperienza musicale di buon livello. Il design degli Oppo Enco Air3i si mantiene fedele all'estetica caratteristica della serie Enco Air. Con una custodia iconica dotata di un coperchio traslucido, gli auricolari hanno un aspetto moderno e sono disponibili in bianco e, a breve, anche in blu. Il loro design half-in-ear è pensato per adattarsi a diverse forme dell'orecchio, e con un peso di soli 3,7 g ciascuno, sono progettati per essere comodi durante l'intera giornata.

Dal punto di vista tecnico, gli Enco Air3i si fanno notare per la qualità del suono Hi-Fi. Equipaggiati con un driver dinamico composito placcato in titanio da 13,4 mm, offrono prestazioni sonore superiori rispetto alla generazione precedente, con bassi intensi e alti e medi ben equilibrati. Gli effetti sonori Bass Boost e Clear Vocals migliorano l'ascolto di un'ampia varietà di generi musicali. Un altro punto di forza degli Enco Air3i è la cancellazione del rumore AI per le chiamate, che assicura chiarezza anche in ambienti rumorosi. La connessione Bluetooth 5.3 a bassa latenza assicura una connessione stabile, e la durata della batteria è notevole: fino a 5,5 ore con una singola carica e 35 ore con la custodia di ricarica. Gli auricolari sono compatibili sia con dispositivi iOS che Android. Gli Oppo Enco Air3i sono disponibili dal 21 novembre a un prezzo di 59,99€, acquistabili su Oppo Store, Amazon e presso i principali rivenditori di elettronica.