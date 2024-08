Oppo lancia il nuovo A80 5G, IA e resistenza sotto i 300 euro

OPPO A80 5G introduce funzionalità IA di ultima generazione, tra cui l'AI LinkBoost per connessioni stabili anche in aree con segnale debole e l'AI Eraser per rimuovere elementi indesiderati dalle foto

Oppo ha annunciato la disponibilità in Italia del nuovo A80 5G, un dispositivo che si distingue per la sua resistenza e longevità. La struttura Damage-Proof Armour Body a 360° di OPPO A80 5G, con cornice interna rinforzata e materiali resistenti come il Panda Glass, assicura protezione da cadute, urti, acqua e polvere (certificazione IP54). La funzione Splash Touch permette inoltre l'utilizzo del telefono anche con le mani bagnate.

Oppo A80 5G introduce funzionalità IA di ultima generazione, tra cui l'AI LinkBoost per connessioni stabili anche in aree con segnale debole e l'AI Eraser per rimuovere elementi indesiderati dalle foto. Il nuovo display Ultra Bright a 120Hz, con luminosità massima di 1.000 nits, offre un'esperienza visiva fluida e coinvolgente, ideale per il gaming. La batteria Hyper Energy da 5.100 mAh e la ricarica rapida da 45W garantiscono prestazioni durature.

La piattaforma mobile MediaTek Dimensity 6300 5G e la configurazione da 8+256GB, con possibilità di espansione della RAM fino a 8 GB supplementari, assicurano un'esperienza fluida e reattiva. Il motore Trinity di Oppo e la modalità Ultra Volume completano il quadro delle prestazioni. Il sistema di fotocamere include una doppia fotocamera AI da 50 MP e una dedicata ai selfie da 8 MP. A80 5G è disponibile da oggi su Oppo Store e, a breve, su Amazon.it e presso i principali rivenditori, al prezzo consigliato di 269,99€. In esclusiva su Oppo Store, fino al 15 settembre, l'acquisto include un caricabatterie SuperVooc da 45W e una cover.