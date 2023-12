Oppo lancia il nuovo budget phone A79 5G

Oppo, nota azienda nel campo degli smart device, ha recentemente introdotto il suo ultimo modello di smartphone, l'A79 5G. Questo dispositivo mira a offrire un'esperienza audio-visiva di alta qualità grazie al suo display FHD+ Sunlight e agli altoparlanti Dual Stereo potenziati. Il design Glowing Feather dona al telefono un'estetica raffinata. Il modello è disponibile in tre colorazioni: Dazzling Purple, Glowing Green e Mystery Black, con un design distintivo che ricorda la sensazione di una piuma e l'aspetto di un diamante. Il design della fotocamera sulla scocca posteriore è ispirato agli orologi, offrendo un effetto tridimensionale. L'Oppo A79 5G è certificato IP54 per resistenza a spruzzi d'acqua e polvere, garantendo durabilità in varie condizioni. Il display da 6,72 pollici fornisce immagini vivide e dettagliate, supportate da una luminosità massima di 680 nit e una risoluzione di 1080 × 2400.

Gli altoparlanti Dual Stereo sono stati migliorati per fornire un suono stereo surround più ricco, con una riduzione del rumore ottimizzata. La modalità Ultra Volume permette un'uscita audio fino al 300%, assicurando chiarezza anche in ambienti rumorosi. Sul fronte fotografico, Oppo A79 5G è dotato di una fotocamera AI da 50MP, una fotocamera ritratto da 2MP e una fotocamera selfie da 8MP. Offre funzioni come AI Portrait Retouching e Ultra Night Mode per scatti di alta qualità in vari scenari. Per quanto riguarda la memoria, il dispositivo è disponibile in configurazioni da 4/8 GB di RAM e 128/256 GB di ROM, con tecnologia di espansione della RAM per migliorare le prestazioni. Il Dynamic Computing Engine di OPPO contribuisce a un'esperienza utente fluida e stabile. La durata della batteria è un altro punto di forza, con una capacità di 5.000 mAh e ricarica flash 33W SUPERVOOC, che permette una carica completa in circa 74 minuti. Oppo A79 5G è già disponibile sul mercato in diverse configurazioni di memoria e colore, con un prezzo di partenza di 299,99€ per il modello da 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, e di 349,99€ per quello da 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna.