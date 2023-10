Oppo lancia il nuovo smartfone budget A38, 219 euro

Oppo ha annunciato il lancio del suo nuovo smartphone della serie A, Oppo A38. Dotato di ricarica rapida SuperVooc da 33W, una batteria da 5000mAh e dal processore MediaTek Helio G85 con ampia memoria e archiviazione, A38 è progettato per offrire prestazioni fluide e una durata della batteria notevole. Il dispositivo vanta una fotocamera AI da 50MP, un display Sunlight da 90Hz e la modalità Ultra Volume. A38 è disponibile in due colori, Glowing Gold e Glowing Black, a 219 euro. Entrambi i modelli sfruttano la tecnica esclusiva Oppo Glow, che conferisce alla scocca posteriore del telefono un aspetto leggermente scintillante, creando una finitura opaca resistente alle impronte digitali e con dettagli glitterati. Il device riprende anche il distintivo Ultra-Slim Retro Design dei modelli precedenti della serie A. Grazie al design in 2D, il dispositivo è comodo da tenere in mano, con uno spessore di circa 8,16 mm e un peso di circa 190 g. Inoltre, A38 dispone di una funzione di sblocco tramite impronta laterale, che consente di sbloccare lo smartphone rapidamente e senza intoppi anche quando lo si tiene con una sola mano.

Oppo A38 è dotato di un nuovo display Sunlight da 90Hz che può raggiungere fino a 720 nit quando è in High Brightness Mode. Ciò consente agli utenti di vedere facilmente i contenuti sullo schermo senza la necessità di abbassare la luminosità, anche alla luce diretta del sole. Inoltre, A38 dispone di un display HD+ da 6,56 pollici con frequenza di aggiornamento da 90Hz e una gamma di colori DCI-P3 del 96%. È dotato anche di All-Day AI Eye Comfort, che riduce al minimo l'affaticamento degli occhi, rendendo la visione confortevole indipendentemente dalla durata dell'utilizzo dello schermo.

La fotocamera AI da 50MP e la fotocamera da 2MP per scattare con un effetto bokeh permettono agli utenti di scattare immagini nitide, naturali e luminose. Con il supporto del pixel binning, quattro pixel vengono combinati per formare un pixel più grande, preservando più dettagli anche in condizioni di scarsa luminosità. Le due fotocamere lavorano anche in sinergia con l'algoritmo di ritratto esclusivo La fotocamera frontale è da 5MP, con funzionalità di Portrait Retouching. Alimentato dal processore MediaTek Helio G85, OPPO A38 offre prestazioni fluide ed efficienti. Con il Dynamic Computing Engine di Oppo, le prestazioni fluide e di lunga durata di A38 sono state testate e verificate attraverso i test di 36 mesi di Fluency Protection condotti nel laboratorio di Oppo, registrando un tasso di invecchiamento medio inferiore al 10% e garantendo così una maggiore longevità del device.

A38 è disponibile con una configurazione di 4GB di RAM e 128GB di ROM, oltre a una tecnologia di espansione della RAM, che consente di convertire lo spazio ROM libero in un massimo di 4GB di RAM per mantenere il telefono sempre fluido anche durante le situazioni di sovraccarico intenso. A38 introduce anche la modalità Ultra Volume, una funzionalità software che amplifica il volume dell'altoparlante del 300%. Ciò garantisce chiamate facili e la visione di brevi video anche in ambienti affollati o rumorosi. La batteria da 5000mAh può essere caricata al 100% in circa 75 minuti utilizzando la ricarica da 33W. Una ricarica rapida di 15 minuti può supportare la riproduzione video su YouTube per 5,02 ore e le chiamate vocali per 8,61 ore. A piena carica, il dispositivo rimarrà con più del 20% di batteria anche dopo 12 ore di lavoro e attività quotidiane. La All-day Charging Protection utilizza l'intelligenza artificiale per basarsi sulle abitudini di ricarica degli utenti e pianificarla di conseguenza, garantendo sicurezza ed efficienza durante i periodi di ricarica notturna o prolungata. Inoltre, la funzionalità All-Day AI Power Saving garantisce il supporto per 25 ore di standby continuo anche con una bassa percentuale di batteria, pari al 5%.