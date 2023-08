Oppo lancia lo smartphone A78, ricarica veloce e schermo Amoled sotto i 300 euro

Oppo ha annunciato il lancio del nuovo A78 in Italia. Il telefono low budget (299 euro) è dotato della ricarica flash SuperVooc da 67W e di un'ampia batteria da 5000 mAh, e può essere caricato al 100% in circa 44 minuti. Se completamente carica, la batteria è in grado di fornire 27,4 giorni di standby (modalità volo), 16,37 ore di riproduzione video su YouTube. Oppo ha inoltre introdotto una serie di tecnologie esclusive progettate per migliorare la sicurezza e l'affidabilità della ricarica. Battery Health Engine di Oppo contribuisce a prolungare la durata della batteria dello smartphone fino a 1.600 cicli di carica, sufficienti a mantenere la batteria in buone condizioni per un massimo di quattro anni. La funzione Optimized All-Day Charging apprende in modo intelligente le abitudini di ricarica quotidiana degli utenti e regola la velocità di ricarica di conseguenza. Per chi lavora in ufficio e lascia spesso il telefono collegato al caricabatterie per tutto il giorno, la funzione Optimized All-Day Charging permette di interrompere automaticamente la carica della batteria quando raggiunge l'80% della capacità e riprenderla al 100% in tempo per la fine dell’orario di lavoro. In questo modo si riduce la ricarica costante della batteria per migliorarne la sicurezza e la longevità complessiva. Inoltre, il sistema di protezione della carica a cinque livelli è stato reintrodotto in A78 per migliorare la sicurezza end-to-end dell'intero processo di carica.

A78 è uno dei primi smartphone della serie A di Oppo a essere dotato di uno schermo AMOLED FHD+, una caratteristica raramente presente nella sua fascia di prezzo. Lo schermo da 6,4" ha una frequenza di aggiornamento di 90Hz e una frequenza di campionamento al tocco fino a 180Hz per offrire una maggiore fluidità e reattività. Con una luminosità complessiva fino a 600 nit, lo schermo offre dettagli visibili anche sotto la luce diretta del sole, mentre la retroilluminazione adattiva intelligente contribuisce a fornire un’esperienza visiva più confortevole in diversi ambienti, riducendo l'affaticamento visivo dovuto a una visione prolungata. Il display include anche il primo In-Display Fingerprint Unlock su uno smartphone di questa fascia di prezzo, offrendo un migliore equilibrio tra design estetico ed efficienza.

A78 è dotato di un sistema che comprende una fotocamera principale da 50 MP e una serie di nuove funzioni che rendono più facile catturare foto e video. Ad esempio, la funzione Dual-View Video consente di riprendere contemporaneamente dalla fotocamera anteriore e da quella posteriore e di combinare le riprese in un unico fotogramma, aprendo nuove prospettive per la realizzazione di vlog creativi. Lo smartphone è alimentato dalla piattaforma mobile Snapdragon 680, che offre prestazioni potenti e consumi ottimizzati per le attività quotidiane. Il telefono presenta una configurazione da 8 GB di RAM + 128 GB di ROM con fino a 1 TB di spazio di archiviazione aggiuntivo tramite lo slot per schede SD. A78 è inoltre dotato della tecnologia Oppo RAM Expansion, che può essere utilizzata per convertire temporaneamente lo spazio libero della ROM in un massimo di 8 GB di RAM per consentire al telefono di funzionare in perfetta efficienza durante gli scenari di carico intenso.