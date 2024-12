Oscar dell’Innovazione, premio ANGI: a Roma il gotha delle istituzioni e delle imprese italiane

Si è tenuta oggi a Roma la 7ª Edizione del Premio Nazionale ANGI – Oscar dell’Innovazione, presso la storica Sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano, nella Camera di Commercio. L’evento, organizzato dall’Associazione Nazionale Giovani Innovatori, è stato un importante momento di celebrazione dell’eccellenza italiana nel mondo dell’innovazione, con l’assegnazione di oltre 30 premi. La cerimonia ha visto la partecipazione di più di 15 startup e numerosi opinion leader provenienti dai settori istituzionale, imprenditoriale e della ricerca, protagonisti indiscussi di questa straordinaria giornata dedicata al progresso e al talento.

La premiazione, nella cornice della storica Sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano di Roma, ha visto la partecipazione delle istituzioni, italiane edLa giornata è stata aperta dall’intervento di Gabriele Ferrieri, Presidente ANGI: “Siamo lieti della straordinaria presenza delle istituzioni e delle imprese che hanno sostenuto questa iniziativa. Un ringraziamento particolare va al Sindaco di Roma, al Ministro dell'Istruzione e a tutte le autorità che, con la loro partecipazione, hanno sottolineato l'importanza di investire nei giovani e nell'innovazione, dando lustro alla missione di ANGI. Questa mattinata ci ha permesso di ricordare come talento e meritocrazia debbano essere al centro dell'economia per le nuove generazioni. Il nostro impegno deve mirare a valorizzare questa crescita, lavorando per ampliare gli strumenti dedicati alla ricerca e allo sviluppo. Rivolgiamo questo appello al governo Meloni e alla Commissione Europea, affinché si continui a investire in un futuro basato su competenza e innovazione”.

Intervento del Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri: "Ringrazio Gabriele Ferrieri per questo importante lavoro, che ha contribuito a creare un momento di sta da persone che credono nell’importanza di sostenere i giovani talenti. Le istituzioni devono collaborare per promuovere aggregazione in una comunità sempre più ampia, comporre momenti di crescita e innovazione. A Roma crediamo fortemente in questi valori. Mi sento molto a casa qui e desidero che i giovani, le startup e i talenti che ANGI premia e sostiene possano collaborare sempre di più anche con la nostra città. La cultura dell’innovazione e l’apertura al cambiamento sono per noi centrali. Stiamo lavorando per realizzare una trasformazione di Roma, anche attraverso lo sviluppo di infrastrutture digitali che abilitino una comunità più ampia e connessa. Questo include la realizzazione di una nuova infrastruttura digitale, con una rete 5G di ultima generazione, sensori IoT e strumenti per sfruttare il digitale e l’intelligenza artificiale in ambiti come la sicurezza e il monitoraggio della città”.

Intervento del Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara: “Abbiamo cercato di mettere al centro lo studente. È la prima volta che in Italia si discute di questo tipo di riforme, introducendo le figure del docente tutor e del docente orientatore, che hanno il compito di valorizzare i talenti di ogni giovane. Questi docenti devono contribuire a far emergere quelle straordinarie abilità insite in ogni studente, che meritano di essere evidenziate. Abbiamo stanziato risorse significative affinché le scelte dei giovani siano orientate e coerenti con i loro talenti, anche in vista del percorso lavorativo successivo. Inoltre, c’è il tema straordinariamente importante della riforma dell’istruzione tecnica e professionale, pensata per offrire una prospettiva di successo lavorativo a molti giovani e, al contempo, aumentare la competitività delle imprese.”

Tra i partecipanti alla cerimonia, si segnalano - tra gli altri - Carlo Corazza (Direttore degli Uffici del Parlamento Europeo in Italia), Mauro Battocchi (Direttore Generale per la Direzione Generale per la promozione del sistema Paese al Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale), Lorenzo Galanti (Direttore Generale dell’ICE), Riccardo Di Stefano (Delegato Confindustria Education & Open Innovation), Mario Nobile (Direttore Generale AGID – Agenzia per l’Italia Digitale), Riccardo Luna (giornalista e uno dei massimi esperti italiani di evoluzione e sviluppo digitale), Francesco Billari, Rettore Università Bocconi, Alessandro Moricca, Amministratore Unico PagoPA; Alfredo Becchetti, Presidente di Infratel e Bruno Frattasi, Direttore Generale ACN. Un momento di grande rilievo è stata la partecipazione del Cardinale Angelo Comastri, Arciprete emerito della Basilica Papale di San Pietro in Vaticano, che ha approfondito i temi legati al Giubileo del 2025. Hanno inoltre arricchito il dibattito Paolo Benanti, Presidente della Commissione AI per l’Informazione della Presidenza del Consiglio, membro del New Artificial Intelligence Advisory Board delle Nazioni Unite e Professore alla Pontificia Università Gregoriana, e Fra Giulio Cesareo, Direttore dell’Ufficio Comunicazione del Sacro Convento di Assisi, con i loro interventi di grande spessore che hanno spaziato dai temi dell’innovazione a quelli dei valori etici irrinunciabili.

Durante la premiazione è stato presentato il VII Osservatorio ANGI Ricerche, realizzato in collaborazione con Lab21.01. Roberto Baldassari, Direttore del Comitato Scientifico ANGI, e Adelina Chiara Balsamo, Partner di Lab21.01, hanno illustrato i principali risultati della ricerca, che ha evidenziato come per i giovani la mancanza di esperienza (64%) e la sovraqualificazione dei laureati (32%) siano tra le principali difficoltà che trovano nell’accedere al mondo del lavoro, mentre per promuovere la trasformazione tecnologica e arrestare la fuga di cervelli, secondo gli intervistati c’è bisogno di maggiori investimenti in alta formazione digitale (33%), aumentare la competitività economica italiana rispetto ai paesi UE (25%) e incentivare il rinnovamento tecnologico (15%).

Le startup premiate sono: Roberto Demarchi, CEO e founder di UTwin, Lucio Ciabattoni, CEO e founder di Revolt, Luigi Fidelio, founder di Messagenius, Ibrahim Osmani, CEO e founder di Synchropal, Giulia Baccarin, CEO di MIPU, Francesco Gaetarelli, founder di Komete, Italo Pasotti, CEO di Niverbec, Pierre Ponchione, founder di Eflyke, Lazzaro Di Biase, neurologo - Brain Innovations Lab, Marco Musumeci, CEO di Flowy, Alessandra Bonavina, founder di Lunar City, Arianna Burloni, socio fondatore di Cosmos XP, Beatrice Carolina Iaia, CEO di Bio Titan, Stefano Cavaleri, founder di Foorban, Andrew Albert Maria Gask, CEO di iThanks.

Per le menzioni speciali sono stati premiati, ErionVeliaj, Sindaco di Tirana, Philip Baglini Olland, Editor in chief London One Radio, Claudia Laricchia, President and co- founder S.M.I.L.Y. Academy Global, Paolo Privitera, Co-Founder and CEO Evensi, l’onorevole Alessandro Giglio Vigna, Presidente Commissione Affari Europei della Camera dei deputati, Giordano Fatali, founder CEOforLIFE e Corrado Maria Daclon, Segretario Generale Fondazione Italia Usa.

Viviana Bacigalupo, Direttrice Generale Intesa Sanpaolo Innovation Center: “Intesa Sanpaolo Innovation Center è da sempre impegnata ad intercettare e sostenere le realtà innovative più meritevoli del nostro Paese, per promuovere un’economia più competitiva, dinamica e sostenibile. La nostra consolidata partecipazione al premio ANGI si inserisce a pieno titolo fra le iniziative a supporto dell’imprenditoria innovativa e siamo orgogliosi di vedere tra le realtà premiate startup che abbiamo sostenuto e sosteniamo nel loro percorso di crescita”.

Andrea Monti, Direttore Generale di Tinexta Cyber:"L’innovazione non può prescindere dalla sicurezza. In un ecosistema digitale in continua evoluzione, la cybersecurity rappresenta il pilastro fondamentale per garantire una trasformazione digitale sostenibile e sicura. Come Tinexta Cyber, siamo orgogliosi di premiare il successo delle startup italiane – parte del nostro stesso DNA – supportando il talento e la leadership innovativa del nostro Paese. Il Premio Nazionale ANGI celebra non solo il merito, ma anche il potenziale di un futuro digitale più sicuro e collaborativo. Siamo pronti a continuare questo dialogo per costruire insieme un’Italia all’avanguardia nella tecnologia e nella sicurezza.

Daniele Lombardo, Direttore Marketing, Relazioni Istituzionali e Comunicazione di TeamSystem: “In uno scenario sfidante per l’Europa e per il paese dal punto di vista economico e geopolitico siamo chiamati a ripensare la strategia industriale per rilanciare la competitività del sistema, puntando sulla capacità di innovazione che da sempre ci contraddistingue. La capacità di trasferire competenze e strumenti di digitalizzazione alle imprese è una responsabilità condivisa a livello pubblico e privato. Questo vale in particolare per l’Intelligenza Artificiale, il cui impiego rappresenta oggi un importante boost di competitività per imprese e professionisti, impossibile da lasciarsi sfuggire per competere all’interno del proprio mercato di riferimento, liberando tempo alle risorse e fungendo da vero e proprio “abilitatore” di semplicità e produttività. Come TeamSystem, crediamo da tempo alle potenzialità di questa tecnologia, specie se inserita, studiata e perfezionata all’interno di un contesto di Open Innovation che garantisca la possibilità di “contaminazioni” continue, favorendo l’accrescimento del know-how tecnologico e la scoperta nuove applicazioni dell’AI, che portiamo agli oltre 2 milioni di nostri clienti”.

Alberto Lenza, Ceo di tNotice: “Per tNotice partecipare agli Oscar dell'innovazione è un privilegio ed un onore. Siamo una start up che ce l'ha fatta ed è un piacere poterne premiare un’altra a cui auguriamo lo stesso successo che ha riscosso la nostra. Questa è la dimostrazione che oggi, esistono ancora storie vincenti, fatte di passione progresso e innovazione”.

Fabio Minoli, Head of Communications, Public Affairs & Sustainability di Bayer Italia: “Fa piacere che molti giovani si impegnino con creatività e metodo nella ricerca di soluzioni innovative. Questi contributi vengono osservati con molta attenzione da Bayer che intende implementare le proprie proposte di cura, puntando al sviluppo di nuove terapie. La nostra presenza al Premio Angi, conferma l'impegno del Gruppo nel valorizzare la creatività portata avanti da giovani che, attraverso le loro idee, contribuiscono a migliorare il settore delle Life Science."

L’evento ha ottenuto prestigiosi patrocini istituzionali, tra cui: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Commissione Europea, Parlamento Europeo, AGID - Agenzia per l’Italia Digitale, ENEA, AIDP - Associazione Italiana per la Direzione del Personale, Regione Lazio, Roma Capitale, Assintel e Anitec-Assinform.