Paper Mario e Luigi's Mansion tornano su Switch

Nintendo ha annunciato che Paper Mario e il Portale millenario, il celebre RPG a turni originariamente lanciato per GameCube il 22 luglio 2004 in Giappone, seguito dall'11 ottobre 2004 in Nord America e dal 12 novembre 2004 in Europa, verrà lanciato su Switch il 23 maggio. La versione per Switch offrirà una grafica rinnovata e una serie di modifiche aggiuntive che renderanno il gioco più godibile. Questo titolo, amato dai fan per la sua innovativa combinazione di esplorazione, puzzle e combattimento, si appresta a raggiungere una nuova generazione di giocatori.

Luigi's Mansion 2 HD, la tanto attesa rimasterizzazione del classico gioco originariamente lanciato per Nintendo 3DS, arriverà su Nintendo Switch il 27 giugno. Questo seguito del celebre titolo che vede Luigi come protagonista, inizialmente lanciato il 20 marzo 2013 in Giappone, il 24 marzo in Nord America (dove era conosciuto come "Luigi’s Mansion: Dark Moon") e il 28 marzo in Europa. Infine, l'applicazione Game Boy – Nintendo Switch Online aggiungerà Dr. Mario, Mario Golf e Mario Tennis il 12 marzo.