Parte dal Napoli Comicon il Cosplay Grand Tour di League of Legends e Valorant

Riot Games ha ufficialmente annunciato l'arrivo del Cosplay Grand Tour by Riot Games 2024, iniziativa che mira a coinvolgere la comunità di cosplayer italiani e gli appassionati dei giochi Riot. Il tour, unico nel suo genere, prevede diverse tappe nei maggiori festival italiani dedicati alla cultura pop, ciascuna con un tema specifico che, tuttavia, non limiterà la libertà dei partecipanti nella scelta dei loro costumi. La partecipazione al tour è completamente gratuita e aperta a tutti. Saranno accettate tutte le categorie di cosplay legate al mondo di Riot Games, incluse quelle "Original", che permettono ai partecipanti di reinterpretare i personaggi Riot in chiave personale. Inoltre, saranno ammessi anche gli aspetti alternativi di personaggi famosi di giochi come League of Legends e Valorant. Per partecipare, è necessario preiscriversi online e poi confermare la propria iscrizione direttamente sul posto dell'evento.

Una novità è la presenza di Taryn come ambassador del tour. Taryn è un cosplayer di fama internazionale noto per la sua vicinanza all'universo Riot Games. Le diverse tappe del tour saranno coordinate dalla CLIC - Community of League of Legends Italian Cosplayers - e presentate da Icon Stitch, un noto cosplayer professionista e mente creativa dietro questo progetto. La giuria di ciascuna tappa del Grand Tour sarà composta da personalità di spicco del mondo di Riot Games e da cosplayer professionisti. I partecipanti saranno valutati in diverse categorie, tra cui Miglior Interpretazione, Miglior Armor/Prop, Miglior Sartoriale, Premio Community e Miglior costume assoluto. Il vincitore del miglior costume di ogni tappa accederà alla finalissima che si terrà a Lucca Comics & Games, dove dovrà presentare un costume originale ispirato ad Arcane, la serie TV basata su League of Legends. I vincitori riceveranno foto professionali e premi esclusivi da Riot Games.

Il tour avrà inizio il 28 aprile 2024 al Napoli Comicon, un evento che ogni anno attira oltre 150.000 visitatori. L'evento si terrà presso il Music Dojo dalle 13:30 alle 15:00, e la preiscrizione dovrà essere confermata la mattina dell'evento. Il tema del primo appuntamento sarà Clove, l'ultimo agente scozzese introdotto in Valorant. La giuria sarà composta da Miss Kuruta, Maki Eraclea e Valery.606. Dopo Napoli, il tour continuerà la sua marcia attraverso l'Italia, toccando festival di grande rilievo come Falcomics, Etna Comics e Riminicomix, per concludersi con l'edizione 2024 di Lucca Comics & Games.