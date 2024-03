Persona 3 Reload, annunciato il capitolo extra

Durante lo Xbox Partner Showcase è stato rivelato il pass di espansione di Persona 3 Reload, che includerà nuovi costumi, musiche di sottofondo e un nuovo contenuto giocabile con l'episodio Aigis The Answer. Epilogo aggiunto alla riedizione deluxe di Persona 3 per PlayStation 2, The Answer era un seguito incentrato sul combattimento ambientato dopo gli eventi di Persona 3, con protagonista l'androide Aigis. Nonostante fosse un'esperienza piuttosto ardua e con meno enfasi sull'aspetto RPG social-sim che ha reso grande il gioco base, ulteriori dettagli indicano che l'epilogo beneficerà di "grafica all'avanguardia, caratteristiche modernizzate per migliorare l'esperienza di gioco e tutti gli aggiornamenti inclusi in Persona 3 Reload".

L'episodio Aigis The Answer arriverà a settembre nella terza ondata del pass di espansione e sarà disponibile per gli abbonati a Game Pass Ultimate senza costi aggiuntivi fino al 31 gennaio 2025. Questo aggiornamento è considerevolmente più sostanzioso rispetto alle prime due ondate, che includono il set di musiche di sottofondo di Persona 5 Royal a marzo e il set di costumi e musiche di sottofondo Velvet a maggio. I non abbonati o i possessori di Persona 3 Reload su altre piattaforme potranno acquistare il pass di espansione al lancio, previsto per il 12 marzo.