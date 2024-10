Pixel 9A: Google abbandona il vecchio design e si ispira ad iPhone

Prime indiscrezioni (non confermate) sul prossimo smartphone economico di Google

Sembra che Google non riesca a tenere segreti troppo a lungo i suoi prossimi dispositivi. Dopo le indiscrezioni sul Pixel 8A di inizio anno, ecco che emergono online i primi render del Pixel 9A, il prossimo smartphone della serie "economica" di Google. A diffondere le immagini, ottenute da OnLeaks (già responsabile di aver anticipato il design della serie Pixel 9), è il sito Android Headlines. La novità più evidente riguarda il design del modulo fotocamera posteriore. Addio al caratteristico "visore" che ha contraddistinto gli ultimi modelli Pixel: il 9A sembra adottare un modulo a forma di pillola, che ospita due sensori fotografici e che sporge di poco dalla scocca.

Il flash LED è posizionato a destra, in una configurazione che ricorda il retro di un iPhone 7 Plus. Nel complesso, il design del dispositivo appare simile agli altri modelli della serie Pixel 9 e agli attuali iPhone, con cornici sottili attorno al display. Secondo Android Headlines, il Pixel 9A potrebbe essere lanciato con Android 15 preinstallato e potrebbe essere l'ultimo dispositivo Google a utilizzare un chip Tensor basato su tecnologia Samsung. Si vocifera infatti che Google passerà ai processori prodotti da TSMC a partire dal 2025. Tradizionalmente, Google presenta i suoi smartphone della serie A in primavera, durante l'evento Google I/O. È quindi probabile che dovremo attendere ancora qualche mese prima di conoscere tutti i dettagli ufficiali sul Pixel 9A.