PlayStation, per i trent'anni è possibile personalizzare PS5

Cinque temi per altrettante generazioni di PlayStation, disponibili per un periodo limitato sulla console Sony

In occasione del suo trentesimo anniversario, PlayStation ha rilasciato una serie di temi personalizzati per l'interfaccia utente di PS5, ispirati alle generazioni precedenti della console. I giocatori possono ora rivivere l'emozione delle prime PlayStation scegliendo tra temi che richiamano l'estetica di PS1, PS2, PS3 e PS4, oltre a un tema speciale dedicato al 30° anniversario. L'iniziativa, che strizza l'occhio alla nostalgia dei giocatori più affezionati, è accompagnata da un video celebrativo in cui PlayStation ringrazia gli utenti per il supporto dimostrato nel corso di tre decenni. I temi saranno disponibili per un periodo limitato.

Inoltre, è stata lanciata una promozione sui titoli disponibili su PlayStation Store, valida fino al 20 dicembre. Tra i temi disponibili, quello dedicato alla prima PlayStation sembra destinato a conquistare il cuore dei fan, riproponendo l'iconica schermata di avvio che ha segnato un'epoca per il mondo dei videogiochi. Un tuffo nel passato che permetterà a molti di rivivere le emozioni di titoli indimenticabili come Tekken, Resident Evil, Tomb Raider e tantissimi altri.