PlayStation Plus, Sifu tra i giochi gratis di marzo 2024

Gli abbonati a PlayStation Plus possono scaricare da martedì i giochi gratuiti per PS4 e PS5 di marzo 2024, inclusi nel loro abbonamento. Con in prima linea l'acclamato gioco d'azione arti marziali, Sifu, i nuovi titoli sono già disponibili per il download. A Sifu si unisce il gioco di corse F1 23, Hello Neighbour 2 e l'espansione La regina dei sussurri di Destiny 2, che espande l'universo del gioco con nuove missioni, attività e loot, garantendo ore di gameplay aggiuntivo. F123 è un altro titolo molto buono, dotato di una grafica ottima e un'ampia gamma di percorsi e modalità di gioco da esplorare. La presenza di Sifu come capofila della nuova ondata di giochi non sorprende, vista la sua ricezione calorosa sia dalla critica che dal pubblico. Il gioco si distingue per il suo gameplay profondo e le sue meccaniche di combattimento che richiedono precisione, offrendo un'esperienza d'azione e arti marziali molto originale.