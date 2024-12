Pokémon Pocket GCC: 60 milioni di download e nuova espansione in arrivo

Il gioco di carte collezionabili Pokémon ottiene la nomination per la categoria "Best Mobile Game" dei Game Awards e annuncia l'espansione "L'Isola Misteriosa"

The Pokémon Company ha recentemente celebrato, in una nota ufficiale, per il suo Gioco di Carte Collezionabili Pokémon Pocket, di aver superato i 60 milioni di download su dispositivi iOS e Android. Questo successo arriva poco dopo la nomina del gioco alla categoria "Best Mobile Game" ai Game Awards, un riconoscimento che premia l'eccellenza creativa e tecnica nell'industria dei videogiochi a livello globale.

Con l'entusiasmo ancora alto, The Pokémon Company ha rivelato alcuni dettagli su "L'Isola Misteriosa", la prossima espansione del GCC Pokémon Pocket. Questa espansione introdurrà nuove carte con illustrazioni affascinanti, inclusi il Pokémon misterioso Mew e molti altri Pokémon recentemente aggiunti al gioco. In aggiunta, saranno disponibili accessori come un nuovo raccoglitore e copertine tematiche ispirate all'Isola Misteriosa, arricchendo così l'esperienza di collezionismo e gioco.

"L'Isola Misteriosa" sarà rilasciata il 17 dicembre 2024, e permetterà ai giocatori di tutto il mondo di aggiungere alla loro collezione le nuove carte tramite l'apertura di buste di espansione o la pesca misteriosa. Ecco il trailer ricco di informazioni sull'espansione, disponibile sul canale ufficiale di Pokémon su YouTube, offrendo agli appassionati un assaggio delle novità in arrivo.

Il Gioco di Carte Collezionabili Pokémon Pocket, sviluppato in collaborazione con Creatures Inc. e DeNA Co. Ltd., si distingue come un'app free-to-start che rivoluziona l'esperienza del collezionismo delle carte Pokémon in formato digitale. Questo gioco rappresenta un ponte tra la tradizione del collezionismo di carte fisiche e le moderne tecnologie digitali, offrendo un'esperienza interattiva e dinamica agli appassionati di Pokémon.

Oltre alla nuova espansione, sono previsti ulteriori aggiornamenti per il Gioco di Carte Collezionabili Pokémon Pocket, tra cui un calendario festivo disponibile dal 24 dicembre 2024 che offrirà agli utenti la possibilità di ricevere buste di espansione gratuitamente. Dettagli aggiuntivi su questi e altri aggiornamenti saranno condivisi nelle prossime settimane, promettendo di mantenere alto l'interesse e l'entusiasmo nella comunità di giocatori.