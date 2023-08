Pokémon Sleep, come ottenere i bonus di gioco

The Pokémon Company International ha annunciato oggi che Pokémon Sleep, l'app che misura il sonno con l'aiuto dei celebri mostri tascabili, ha superato i 10 milioni di download in tutto il mondo dall'uscita avvenuta a fine luglio 2023 per dispositivi iOS e Android. Per festeggiare questo traguardo, fino a venerdì 22 settembre sarà possibile ottenere uno speciale regalo nel gioco, che includerà un Biglietto campeggio buono; questo è uno strumento speciale che permette di prendere in prestito per sette giorni un Set da campeggio buono, utile per le ricerche e per far crescere Snorlax, una parte fondamentale del gioco. Tutti i giocatori potranno ricevere il regalo per festeggiare i 10 milioni di download, e al suo interno troveranno: 1000 punti sonno, un Biglietto campeggio buono, cinque Pokébiscotti, tre Biglietti ingredienti S. È possibile ricevere i regali selezionando Menu principale nella schermata principale e poi toccando il pacco regalo in alto a destra nella schermata del menu. I regali inviati al Box regali devono essere ritirati entro 90 giorni, trascorsi i quali verranno automaticamente eliminati. Inoltre, l'evento "Giorno sogni d'oro" sarà disponibile nel gioco da mercoledì 30 agosto a venerdì 1 settembre 2023. In questo periodo il potere sonno sarà moltiplicato per 1,5 e nella notte di luna piena (giovedì 31 agosto) sarà moltiplicato per 2. I giocatori potrebbero riuscire a far radunare più Pokémon o scoprire stili di sonno più rari grazie all'aumento del potere sonno. L'evento "Giorno sogni d'oro" si terrà una volta al mese per tre giorni: la notte di luna piena, il giorno precedente e quello successivo.