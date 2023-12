Premiato il Presidente Di Ciommo per il suo impegno nell'innovazione e nell'inclusione sociale

Un riconoscimento che seleziona le migliori realtà in Italia e nel mondo per i risultati ottenuti negli ultimi 12 mesi

"Per aver affiancato alle politiche commerciali azioni di inclusione e sostenibilità al fine di raggiungere standard di qualità sempre più elevati nei campi dell’innovazione e della tecnologia, per dar valore alla voce dei dipendenti e per l’estrema attenzione e cura del cliente". Authos Spa Società Benefit premiata con il prestigioso Le Fonti Awards. Un riconoscimento che seleziona le migliori realtà in Italia e nel mondo per i risultati ottenuti negli ultimi 12 mesi. 'Essere un punto di riferimento su temi quali sostenibilità e inclusione, è il valore più grande che abbiamo raggiunto dopo tanti sforzi, non solo economici, ma di virtuosità aziendale'. Queste le dichiarazioni del presidente e CEO Francesco Di Ciommo.