Premio Angi, menzione speciale al Sottosegretario Butti. Appello per l'unità digitale dell'Italia

All'interno della sede del Dipartimento per la Trasformazione Digitale, a Largo Pietro di Brazzà, è avvenuto ieri l'incontro istituzionale tra il sottosegretario Alessio Butti e la delegazione dell'Angi, Associazione Nazionale Giovani Innovatori, presieduta dal Presidente Gabriele Ferrieri e dal Direttore del Comitato Scientifico prof. Roberto Baldassari. L'occasione è stata propizia per un positivo confronto su progetti e iniziative comuni sul fronte dello sviluppo dell'economia digitale e per una collaborazione strategica in merito alle linee guida per sostenere le imprese e il mondo delle startup, in particolare quelle legate alla digital trasformation e all'intelligenza artificiale. Congiuntamente all'incontro, la delegazione dell'ANGI è stata onorata di conferire al sottosegretario Butti l'Innovation Government Award, legato alla cerimonia degli Oscar dell'Innovazione 2023. Una menzione speciale riservata al Sottosegretario Butti per l'importante e profuso lavoro svolto al servizio delle istituzioni e dello stato.