Presentato Gomiboru, indie game italiano

Il settore videoludico italiano si conferma in ottima salute, registrando una crescita costante e posizionandosi tra i principali mercati a livello europeo. I dati diffusi da IIDEA, l'Associazione di categoria dell'industria dei videogiochi in Italia, evidenziano un giro d'affari che nel 2023 ha superato i 2,3 miliardi di euro, segnando un incremento del 5% rispetto all'anno precedente e un significativo +28% rispetto al 2019. In questo contesto dinamico, un ruolo di crescente importanza è rivestito dai videogiochi indipendenti, espressione della creatività e dell'innovazione del panorama videoludico nazionale. Tra le nuove proposte in arrivo, si distingue "Gomiboru", un titolo sviluppato dalla giovane startup italiana Stranogene.

Presentato ufficialmente attraverso un trailer e una pagina dedicata su Steam, "Gomiboru" si configura come un arcade-puzzle investigativo. L'ambientazione è il luna park Stampland, un luogo un tempo vivace e ora in stato di abbandono. Il giocatore è chiamato a controllare una misteriosa creatura rotolante, impegnata a raccogliere i rifiuti sparsi nel parco giochi, sfruttando le leggi della fisica per superare i vari livelli. L'interazione con i personaggi incontrati nel corso del gioco, come la famiglia in procinto di visitare Stampland, aggiunge profondità alla narrazione e stimola la curiosità del giocatore, chiamato a svelare i misteri che avvolgono il luna park e la creatura stessa.

"Gomiboru" rappresenta l'ultima creazione di Stranogene, una realtà fondata nel 2023 con la missione di innovare l'educazione attraverso il gaming e la tecnologia. Un approccio già sperimentato con il progetto "Munaciello", uno stealth platform ambientato nel Teatro San Carlo di Napoli del XIX secolo, disponibile per dispositivi Android e iOS. L'uscita di "Gomiboru" è prevista in accesso anticipato su Steam nei prossimi mesi, con un rilascio ufficiale completo pianificato per il 2025. Il titolo si inserisce in un mercato in espansione, contribuendo a consolidare il ruolo dell'Italia come polo di sviluppo videoludico di rilievo nel panorama europeo.