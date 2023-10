Problemi oggi, giovedì 12 ottobre 2023, per Google Analytics. A segnalarlo sono gli utenti come riporta Downdetector. Google Analytics è un servizio di analisi web offerto da Google che tiene traccia e segnala il traffico dei siti web, attualmente come piattaforma all'interno del marchio Google Marketing Platform. Google ha lanciato il servizio nel novembre 2005 dopo l'acquisizione di Urchin. Il down è stato segnalato all'incirca dalle 10 di stamattina.