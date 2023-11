PS5 festeggia tre anni e apre la stagione natalizia

A pochi giorni dal terzo anniversario di PlayStation 5, uscita in Europa il 19 novembre del 2020, e per celebrare gli oltre 40 milioni di giocatori di tutto il mondo che si sono uniti alla community di PS5, Sony Interactive Entertainment ha pubblicato il nuovo spot "Vivi nuove emozioni con PlayStation 5. Lo spot presenta tutto il ventaglio di emozioni che i giocatori vivono mentre esplorano gli universi di PS5, da un istante di paura dovuto all'incontro ravvicinato con un "Clicker" di The Last of Us Part I, alla gioia di vedere dei Mooncalf in Hogwarts Legacy e di stringere amicizia con un lupo dei ghiacci in Final Fantasy XVI. La stagione natalizia di Sony, quest'anno, sarà concentrata più sull'hardware che sul software: dopo l'ottimo risultato di pubblico e critica ottenuto da Marvel's Spider-Man 2, infatti, l'azienda si appresta a lanciare sul mercato PlayStation Portal, che sarà nei negozi il 15 novembre. Si tratta di un controller remoto con schermo incluso che può riprodurre qualsiasi gioco stia girando sulla propria PS5, a patto di essere collegati a una rete Wi-Fi abbastanza veloce. Con Portal arriverà anche Pulse Explore, il primo set di auricolari wireless premium mai sviluppati da PlayStation, caratterizzati da driver magnetici planari e un microfono incorporato con tecnologia di eliminazione del rumore basata sull'IA. Il 6 dicembre, infine, sarà disponibile il Controller Access, un kit controller PlayStation 5 estremamente personalizzabile progettato per rendere il gioco più accessibile alle persone diversamente abili.