PS5 Pro, tutti i giochi che verranno potenziati al lancio della nuova PlayStation

Sony Interactive Entertainment ha svelato una lista di "oltre 50 giochi" che godranno di miglioramenti specifici per PlayStation 5 Pro al lancio della console potenziata. PS5 Pro sarà lanciata il 7 novembre, al prezzo di 799 euro. Gli aggiornamenti hardware interni si traducono in un rendering più veloce del 45%. Sony ha potenziato la GPU di PS5 Pro con il 67% in più di unità di calcolo rispetto alla PS5 attuale, e la memoria è il 28% più veloce. Tutto ciò contribuisce al rendering dei giochi più veloce del 45%.

Questa potenza extra dovrebbe migliorare notevolmente i giochi con ray tracing. PS5 Pro include anche la nuova funzione PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) basata sull'IA di Sony, essenzialmente una tecnica di upscaling simile a DLSS di Nvidia o FSR di AMD per migliorare il frame rate e la qualità dell'immagine dei giochi PlayStation. L'upscaling PSSR personalizzato è progettato per sostituire l'implementazione esistente di anti-aliasing temporale o upsampling di un gioco. Di seguito la lista completa dei giochi PS5 che verranno aggiornati il 7 novembre per sfruttare le caratteristiche della nuova console.

Alan Wake II

Albatroz

Apex Legends

Arma Reforger

Assassin’s Creed Mirage

Baldur’s Gate III

Call of Duty: Black Ops 6

EA Sports College Football 25

Dead Island 2

Demon’s Souls

Diablo IV

Dragon Age: The Veilguard

Dragon’s Dogma II

Dying Light 2: Stay Human Reloaded Edition

EA Sports FC 25

Enlisted

F1 24

Final Fantasy VII Rebirth

Fortnite

God of War Ragnarok

Hogwarts Legacy

Horizon Forbidden West

Horizon Zero Dawn Remastered

Kayak VR: Mirage

Lies of P

Madden NFL 25

Marvel’s Spider-Man Remastered

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Marvel’s Spider-Man 2

Naraka: Bladepoint

NBA 2K25

No Man’s Sky

Palworld

Paladin’s Passage

Planet Coaster 2

Professional Baseball Spirits 2024-2025

Ratchet & Clank: Rift Apart

Resident Evil 4

Resident Evil Village

Rise of the Ronin

Rogue Flight

Star Wars Jedi: Survivor

Star Wars Outlaws

Stellar Blade

Test Drive Unlimited: Solar Crown

The Callisto Protocol

The Crew Motorfest

THE FINALS

The First Descendant

The Last of Us Part I

The Last of Us Part II Remastered

Until Dawn

War Thunder

Warframe

World of Warships: Legends