Qualcomm presenta il nuovo chip Snapdragon 7 Gen 3, punta sull'IA

Qualcomm Technologies, Inc. ha recentemente annunciato il lancio della sua nuova piattaforma mobile, la Snapdragon 7 Gen 3. Questo SoC mira a migliorare varie esperienze quotidiane per i consumatori, offrendo prestazioni elevate. Tra le caratteristiche principali, la piattaforma Snapdragon 7 Gen 3 include un'evoluzione nell'utilizzo dell'intelligenza artificiale, miglioramenti significativi per i giochi mobile, una fotocamera avanzata per stimolare la creatività e una connettività 5G potenziata.

La piattaforma è stata progettata per supportare diverse applicazioni avanzate. Ad esempio, presenta una velocità massima della CPU che raggiunge i 2,63 GHz, miglioramenti delle prestazioni della GPU di oltre il 50%, e un aumento del 60% nell'efficienza delle prestazioni dell'intelligenza artificiale per watt. Tutto ciò è stato realizzato mantenendo un focus sull'efficienza energetica. Il primo dispositivo che supporta la nuova piattaforma dovrebbe essere annunciato entro la fine di dicembre.

Christopher Patrick, Senior vice president e general manager of mobile handsets di Qualcomm Technologies, Inc., ha sottolineato che la piattaforma Snapdragon 7 Gen 3 è stata sviluppata con l'obiettivo di bilanciare le prestazioni con l'efficienza energetica. Questo equilibrio permette di offrire esperienze di alta qualità, che prima non erano disponibili nella serie Snapdragon 7. Inoltre, Patrick ha evidenziato l'importanza della collaborazione con i partner OEM per rendere accessibili queste nuove funzionalità, come l'intelligenza artificiale avanzata e le capacità fotocamera migliorate, a un pubblico più ampio.