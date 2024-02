Qualcomm presenta Wi-Fi 7, Bluetooth e IA in un unico chip

In occasione del Mobile World Congress di Barcellona Qualcomm Technologies ha presentato il sistema di connettività mobile FastConnect 7900, il primo sistema ad abbracciare l'intelligenza artificiale per ottimizzare le prestazioni, integrando simultaneamente tecnologie all'avanguardia come Wi-Fi 7, Bluetooth e Ultra Wideband, il tutto in un singolo chip di dimensioni ridotte a 6 nm. FastConnect 7900 rappresenta una vera rivoluzione nel campo della connettività, grazie all'adozione dell'intelligenza artificiale che permette al sistema di adattarsi dinamicamente a diversi scenari d'uso e ambienti. Questo si traduce in miglioramenti significativi sotto il profilo del consumo energetico, della latenza di rete e del throughput. La capacità di adattamento di FastConnect 7900 non è l'unica caratteristica che lo distingue: il chip integra anche tecnologie di prossimità avanzate come l'Ultra Wideband, il Wi-Fi Ranging e il Bluetooth Channel Sounding, creando un complesso di funzionalità senza precedenti per la localizzazione, l'accesso e il controllo dei dispositivi in maniera sicura.

FastConnect 7900 sfrutta inoltre una nuova classe di moduli front-end RF e introduce l'implementazione di nuova generazione della tecnologia High Band Simultaneous, un pilastro fondamentale dell'era Wi-Fi 7. Questa tecnologia è essenziale per realizzare esperienze multidispositivo fluide e rappresenta un elemento chiave per le esperienze Qualcomm Expanded Personal Area Network (XPAN) e Snapdragon Seamless, promettendo un salto qualitativo nell'interazione tra i dispositivi che utilizziamo quotidianamente. Javier del Prado, vicepresidente e direttore generale per la connettività mobile di Qualcomm Technologies, Inc., ha sottolineato l'importanza di questa innovazione: "FastConnect 7900 è una prodezza tecnologica che alza l'asticella delle prestazioni, integrando funzionalità Wi-Fi 7 e Bluetooth all'avanguardia con la banda ultra larga in un unico chip. Questo sistema non solo porta avanti l'eredità della nostra offerta Wi-Fi 7 di prima generazione, ma inaugura anche nuovi modi di connessione, arricchendo l'intelligenza artificiale, la prossimità e le esperienze multi-dispositivo nei dispositivi che utilizziamo e amiamo".