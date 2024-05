Red Bull Indie Forge, alla quarta edizione, ha l'obiettivo di supportare concretamente e dare visibilità ai migliori sviluppatori di videogiochi indie della penisola italiana.

Le iscrizioni all'edizione 2024 di Red Bull Indie Forge saranno aperte a partire dal 1 maggio. Tutti potranno presentare la propria candidatura con pochi click a questo link entro il termine ultimo per partecipare fissato al 3 settembre 2024. Dopo questa data verranno selezionati i 5 studi di sviluppo finalisti dalla giuria composta per l'edizione del 2024 da Glenda Galliano, Game Producer in The LEGO Group; Michele Di Nardo, Publishing Producer in Raw Fury; Cristina Nava, Producer in Ubisoft Milan; Gabriele Farina, Senior Director of Engineering in Unity Technologies; Giordano B. Torgianni, Senior Brand Marketing Manager in HoYoverse e Giulia Martino, Game Critic di Il Manifesto, FinalRound e Multiplayer.

Alla fine dell'anno, a dicembre, questa stessa squadra di esperti sarà incaricata di selezionare il vincitore dell'edizione 2024 di Red Bull Indie Forge, affiancata dalla vasta platea di appassionati che avrà la possibilità di votare e quindi assegnare l'ambito Premio del Pubblico.

In palio, per chi si aggiudicherà il Premio della Giuria, il prezioso supporto nella comunicazione del nuovo videogame da parte di Red Bull, accompagnato da un Desktop Predator Orion 5000, due settimane di collaborazione con il Team Red di BigRock, consulenze "Team to NABA" di 12 ore e playtest nel Campus di Milano di NABA, Nuova Accademia di Belle Arti, con gli studenti dell'accademia e un corso Plug-N-Learn presso Digital Bros Game Academy.

Per il vincitore del Premio del Pubblico, invece, è previsto un set di stories Instagram e una diretta streaming sul canale Twitch di Sara "Kurolily" Stefanizzi (https://www.twitch.tv/kurolily), oltre a un Predator Orion 3000, al corso Plug-N-Learn di Digital Bros Game Academy e al modulo di consulenza "Team to NABA" con un playtest nel Campus di Milano di NABA, Nuova Accademia di Belle Arti, insieme agli studenti dell'accademia.

Una serie di dirette sul canale Twitch ufficiale di Red Bull Italia (https://www.twitch.tv/redbullit) e per la prima volta anche in collaborazione con RoundTwo (https://twitch.tv/roundtwotwitch) vedranno Il coinvolgimento di Marco Mottura e Francesco Fossetti. I due conduttori seguiranno gli interventi di alcune delle maggiori personalità del settore, dei partecipanti delle precedenti edizioni e, chiaramente, anche dei giurati chiamati a tirare le fila della competizione attuale. Successivamente, dopo la pausa estiva e la nomina dei finalisti, le dirette dedicate al progetto Red Bull Indie Forge si concentreranno sulle storie e sui videogiochi dei 5 studi di sviluppo che si contenderanno il premio finale.

Nel 2023, i ragazzi di Bad Vices Games si sono aggiudicati il premio della Giuria con la loro avventura narrativa in prima persona While We Wait Here, una fotografia umana e post apocalittica, ambientata nella quiete di un diner americano. Invece il picchiaduro dalle tinte fantasy Umbral Core, sviluppato da A Few Rounds Games, invece, ha ricevuto il premio del pubblico.