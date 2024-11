Resident Evil 2 Remake in arrivo su iPhone, iPad e Mac

Capcom ha annunciato l'arrivo di Resident Evil 2, il celebre remake del survival horror, su App Store. A partire dal 10 dicembre, potrete affrontare orde di zombie su iPhone, iPad e Mac, immergendovi nell'iconica avventura di Leon e Claire. Il gioco sarà compatibile con tutti i modelli di iPhone 16, iPhone 15 Pro e con qualsiasi iPad e Mac dotato di chip M1 o successivo. Per permettere a tutti di provare l'esperienza, sarà possibile scaricare gratuitamente una parte iniziale del gioco prima di procedere all'acquisto completo. Resident Evil 2 supporterà il "Universal Purchase" e la progressione incrociata, consentendovi di iniziare la vostra partita su iPhone e continuarla su iPad o Mac (e viceversa) senza perdere i progressi.

Le versioni per iPhone e iPad includeranno controlli migliorati e una nuova funzione di "Auto Fire", che permette di sparare automaticamente ai nemici dopo averli inquadrati per un breve periodo. Inoltre, il gioco supporterà una vasta gamma di controller compatibili su tutte le piattaforme. Resident Evil 2 è già disponibile su PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, PC tramite Steam e Switch tramite cloud streaming. Con l'arrivo su iOS e macOS, Capcom rende ancora più accessibile uno dei capitoli più amati della saga horror, permettendo a un pubblico ancora più vasto di rivivere gli orrori di Raccoon City.