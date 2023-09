Resident Evil Village su iPhone e iPad, modelli compatibili e uscita

Nel corso della presentazione di iPhone 15 Pro si è parlato di come il nuovo chip A17 Pro sia in grado di portare il ray tracing in tempo reale sui nuovi smartphone della Mela, sbloccando di fatto una qualità da console di ultima generazione per gli sviluppatori che vogliano portare i propri successi da casa sull'ecosistema Apple. Allo stesso modo, con il prossimo aggiornamento di macOS viene introdotta la Game Mode, che permette ai computer con processore M1 o superiore di gestire al meglio i videogiochi. Tra i titoli mostrati in concomitanza con la presentazione del nuovo chip c'erano Resident Evil 4 e Resident Evil Village, e durante il Tokyo Game Show Capcom ha annunciato che la versione di Resident Evil Village per iPhone e iPad sarà lanciata il 30 ottobre. In Giappone, il gioco base costerà 4.990 yen (circa 32 euro), mentre il contenuto scaricabile "Winters' Expansion" avrà un prezzo di 2.000 yen (12 euro). L'applicazione del gioco sarà gratuita da scaricare e consentirà di giocare alle prime fasi senza alcun costo aggiuntivo. Per quanto riguarda la versione per iPhone, iPad e Mac del remake di Resident Evil 4, il suo rilascio è ancora previsto per il 2023. Il prezzo del gioco base sarà di 7.990 yen (50 euro), mentre il contenuto scaricabile "Separate Ways" costerà 1.000 yen (6 euro). Analogamente a Resident Evil Village, l'applicazione del gioco sarà gratuita da scaricare e permetterà di iniziare a giocare senza costi. Resident Evil Village sarà compatibile con iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPad Air e iPad Pro dotati di chip M1 o versioni successive.