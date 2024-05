Rivoluzione ai vertici di PlayStation: Hideaki Nishino e Hermen Hulst nuovi CEO

Sony Interactive Entertainment si prepara a un nuovo cambio al vertice dopo l'uscita dalla compagnia dell'ex CEO Jim Ryan. A partire dal primo giugno 2024, Hideaki Nishino assumerà il ruolo di CEO del Platform Business Group di SIE, mentre Hermen Hulst sarà il nuovo CEO dello Studio Business Group. Hiroki Totoki, attuale CEO ad interim di SIE, ricoprirà la carica di presidente di Sony Interactive Entertainment, continuando anche nei suoi ruoli di presidente, direttore operativo e direttore finanziario di Sony Group Corporation. Totoki sarà il punto di riferimento per Nishino e Hulst, che riporteranno direttamente a lui. In una nota ufficiale, Totoki ha sottolineato l'importanza di questa nuova struttura organizzativa per mantenere gli utenti PlayStation e l'espansione verso nuovi pubblici.

"Sony Interactive Entertainment è un'azienda dinamica e in crescita che offre esperienze di intrattenimento straordinarie attraverso la connessione tra contenuti e tecnologia," ha dichiarato Totoki. "Questi due leader avranno responsabilità chiare e gestiranno la direzione strategica per garantire che l'attenzione rimanga sulla profondità dell'interazione con gli attuali utenti PlayStation e sull'espansione delle esperienze verso nuovi pubblici." Hideaki Nishino, che avrà la responsabilità del Platform Business Group, porterà avanti l'innovazione e lo sviluppo delle piattaforme PlayStation, assicurandosi che la tecnologia continui a evolversi per soddisfare le esigenze dei giocatori. Hermen Hulst, alla guida dello Studio Business Group, si concentrerà sulla produzione di contenuti esclusivi di alta qualità, continuando a consolidare la reputazione di SIE come leader nel settore dei videogiochi.