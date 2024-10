Rivoluzione Kindle: Amazon lancia quattro nuovi e-reader, tra cui il primo a colori

Amazon ha appena annunciato quattro nuovi e-reader Kindle. Il Kindle Colorsoft Signature Edition è il primo Kindle a colori, progettato per offrire una "ricchezza cromatica simile alla carta" per copertine di libri e testo evidenziato. Le immagini possono essere ingrandite "senza preoccuparsi che il testo e le immagini si sgranino". È impermeabile, offre un rapido cambio pagina, ricarica wireless, fino a 8 settimane di autonomia e una nuova guida di luce con LED al nitruro. Sarà disponibile dal 30 ottobre al prezzo di 299 euro.

Il nuovo Kindle Scribe è sia un e-reader che un blocco note. Lo schermo da 300ppi è progettato per dare la sensazione di scrivere su carta quando si utilizza la Premium Pencil di Amazon, dotata di una nuova gomma a punta morbida. Offre anche un'esperienza di scrittura di libri "unica nel suo genere", oltre alla possibilità di prendere appunti. La funzione Active Canvas consente di aggiungere note direttamente sulle pagine di un libro e il testo si adatta automaticamente. Presto sarà anche possibile aggiungere note nel pannello laterale, che potranno essere nascoste in seguito. Il quaderno integrato è dotato di intelligenza artificiale per riassumere le pagine in punti concisi. Le note possono anche essere rese leggibili in preparazione per l'esportazione con un font in stile calligrafico. Il Kindle Scribe, con un prezzo di 429 euro, sarà disponibile dal 4 dicembre, con preordini a partire da oggi.

Il Kindle Paperwhite è il "Kindle più veloce di sempre", secondo Amazon. Il Kindle più venduto ha ora uno schermo più grande da 7 pollici, che gli consente di essere più sottile delle generazioni precedenti, pur vantando una durata della batteria fino a tre mesi. È resistente all'acqua e ha 16GB di memoria. Il Kindle Paperwhite è disponibile da oggi a partire da 169 euro. Infine, il Kindle entry-level è disponibile da oggi a partire da 109 euro e pesa solo 160 grammi. Offre uno schermo antiriflesso da 300ppi con un cambio pagina più veloce e 16GB di memoria.