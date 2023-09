Roborock: due nuovi robot aspirapolvere e un multifunzionale wet/dry

Roborock presenta il Q8 MAX e il Q8 MAX+, gli ultimi modelli di robot aspirapolvere di fascia media che hanno fatto il loro debutto in anteprima all'IFA 2023. Questi dispositivi si propongono di portare efficienza e comodità nelle pulizie quotidiane di ogni casa. Ma le novità non finiscono qui: Roborock ha creato anche il Dyad Pro Combo, il primo aspirapolvere multifunzionale wet/dry, pensato per soddisfare le esigenze di pulizia più complete. I tre nuovi prodotti faranno il loro ingresso sul mercato italiano con prezzi di lancio molto convenienti. Il Q8 MAX, con un prezzo originale di 499 euro, sarà disponibile al lancio a soli 389 euro, mentre il Q8 MAX+, inizialmente venduto a 699 euro, sarà offerto a 479 euro. Il Dyad Pro Combo, inizialmente listato a 549 euro, farà il suo debutto a 499 euro. Questi sconti rappresentano un risparmio fino a 220 euro e offrono un'opportunità imperdibile per coloro che cercano prestazioni di pulizia di alta qualità a prezzi ragionevoli.

La serie Q8 MAX di Roborock rappresenta l'ultima frontiera nella pulizia domestica senza sforzo. Questi modelli sono dotati del potente sistema DuoRoller di Roborock, che riduce la possibilità che i capelli si annodino nel sistema di spazzole migliorando l'efficienza nella pulizia dei tappeti fino al 20%. Con una potenza di aspirazione eccezionale di oltre 5.500 Pa, questi robot possono rimuovere lo sporco da ogni tipo di pavimento con estrema facilità. Inoltre, sia il Q8 MAX che il Q8 MAX+ offrono una funzione di aspirazione e lavaggio 2-in-1, con aspirazione frontale e lavaggio posteriore per far brillare i pavimenti. Grazie al serbatoio d'acqua integrato da 350 ml e al controllo intelligente dell'erogazione d'acqua tramite un'app dedicata, è possibile personalizzare il livello di umidità in base allo sporco presente, garantendo una pulizia altamente efficace.

Entrambi i modelli sono dotati di tecnologia di navigazione avanzata e sistemi di evitamento degli ostacoli, rendendo la pulizia più efficiente. Inoltre, attraverso l'applicazione dedicata, è possibile pianificare percorsi di pulizia più rapidi, definire le aree da evitare e personalizzare le modalità di pulizia per ciascuna stanza, migliorando ulteriormente l'efficienza delle operazioni e risparmiando tempo prezioso. Il Q8 MAX+ offre ancora di più, grazie alla sua stazione di raccolta automatica della polvere. Questa base consente di svuotare il contenitore della polvere senza sforzo alcuno, garantendo una pulizia continua senza interruzioni. Il Dyad Pro Combo rappresenta il primo aspirapolvere multifunzione wet/dry senza fili di Roborock, progettato per affrontare una vasta gamma di esigenze di pulizia.