Roborock S7 Max Ultra, la rivoluzione della pulizia domestica

Il Roborock S7 Max Ultra rappresenta un rivoluzionario dispositivo di pulizia all-in-one, impreziosito da un avanzato sistema di pulizia che combina vibrazioni, una potente aspirazione e due lame per la pulizia dei pavimenti, garantendo un risultato eccellente sia nella pulizia quotidiana che nell'automanutenzione. Questo dispositivo non si limita a fornire una straordinaria pulizia dei pavimenti grazie alla sua potente aspirazione e al suo efficace sistema di lavaggio, ideale per eliminare anche le macchie più resistenti e la polvere; è inoltre provvisto di un sofisticato sistema di autopulizia che assicura la pulizia interna della stazione base e del panno utilizzato per il lavaggio.

Ciò che distingue il Roborock S7 Max Ultra nel panorama dei dispositivi di pulizia è la sua tecnologia unica, VibraRise. Questa tecnologia permette al panno di vibrare ad una frequenza di 3.000 vibrazioni al minuto, emulando l'azione di strofinamento che avviene quando si lava il pavimento a mano. Questo intenso ciclo di vibrazioni si traduce in una pulizia efficace delle superfici, eliminando macchie ostinate, residui e polvere sottile. Il dispositivo imita anche il movimento e la pressione che un essere umano applicherebbe durante la pulizia, garantendo che ogni angolo del pavimento sia impeccabile. Inoltre, l'S7 Max Ultra è dotato di una funzionalità intelligente che alza automaticamente il panno bagnato quando sensori ad ultrasuoni rilevano un tappeto, prevenendo così di inzupparlo.

L’efficace sistema di pulizia del Roborock S7 Max Ultra è in grado di eliminare in modo rapido ed accurato vari tipi di sporco, come grasso, macchie di caffè e impronte di scarpe, restituendo ai pavimenti la loro brillantezza originale. Il Roborock S7 Max Ultra si distingue come un robot aspirapolvere d'eccezione grazie alla sua spazzola, la potenza d’aspirazione di 5.500 Pa, e la funzione di sollevamento automatico del mop. Questo insieme di caratteristiche converge in un'esperienza di pulizia che rende pavimenti e tappeti immacolati. Il dispositivo è equipaggiato con una spazzola principale flottante realizzata interamente in gomma, studiata per aderire perfettamente alle superfici. Questo permette al robot di raccogliere polvere e detriti in maniera efficiente, anche da superfici irregolari. La spazzola mantiene un contatto costante sia su pavimenti duri che su tappeti, assicurando un’aspirazione ottimale. Grazie alla sua elevata potenza d’aspirazione di 5.500 Pa, il Roborock S7 Max Ultra raccoglie velocemente sporco, polvere, capelli e detriti di varie dimensioni, lasciando pavimenti puliti e rinfrescati. Quando il dispositivo rileva un tappeto, la funzione di sollevamento automatico del mop si attiva grazie ai sensori a ultrasuoni, passando ad un'aspirazione più intensa per una pulizia approfondita del tappeto.

Mentre molte spazzatrici per pavimenti hanno la capacità di autopulizia con panni, poche si occupano della stazione base. L'interno di quest'ultima può accumulare polvere e detriti che, se non puliti regolarmente, possono compromettere le funzionalità del robot e generare cattivi odori. L'S7 Max Ultra risolve questo problema con il suo esclusivo sistema VibraRise e un design a doppia spatola che si integra perfettamente nella stazione base. Le spatole in gomma raschiano efficacemente lo sporco, garantendo una pulizia automatica e approfondita della stazione. Il Roborock S7 Max Ultra vanta anche un design innovativo a doppio tergipavimento, che, in combinazione con il sistema VibraRise, offre una pulizia simile a quella manuale. Il movimento alternato delle barre tergipavimento nella stazione base, unito alla spazzola di pulizia automatica ad alta velocità, assicura la rimozione delle macchie dal mop. Dopo la pulizia, la tecnologia di asciugatura ad aria calda a 45°C previene l’accumulo di batteri e odori dovuti all’umidità.

L'S7 Max Ultra dispone della stazione base RockDock Ultra ad alta energia, che integra una serie di funzioni automatiche tra cui lavaggio e asciugatura del mop, raccolta della polvere, pulizia della stazione base, ricarica dell’acqua e ricarica della batteria. Inoltre, il dispositivo impiega tecnologia avanzata di navigazione e di evitamento degli ostacoli. Il suo sistema di navigazione basato su LiDAR offre una pianificazione accurata del percorso, mentre la tecnologia Reactive Tech Obstacle Avoidance assicura che il robot riconosca ed eviti gli ostacoli. Un altro vantaggio è la tecnologia di ricarica fuori dalle ore di punta, che consente di risparmiare denaro ed essere più rispettosi dell'ambiente. Attraverso l'app Roborock, gli utenti hanno il pieno controllo del robot e possono personalizzare le funzioni tra cui zone vietate, mappatura rapida, programmi di pulizia personalizzati, mappatura multilivello e mappatura 3D. Il Roborock S7 Max Ultra, disponibile su Amazon a un prezzo promozionale di 949 euro dal 15 al 21 giugno, è un investimento intelligente per chi cerca una soluzione avanzata di pulizia dei pavimenti. Dopo tale periodo, il prezzo tornerà al valore originale di 1199 euro.