Roborock S7 Max Ultra lanciato sul mercato italiano

Roborock ha lanciato un nuovissimo robot aspirapolvere S7 Max Ultra, che mantiene la stazione base sempre pulita adottando un innovativo design a doppio raschietto e una potente aspirazione delle acque reflue. L'aspirazione con una potenza di 5500Pa combinata con la spazzola principale in gomma flottante si adatta a pavimenti irregolari e può facilmente assorbire polvere e capelli su pavimenti e tappeti, prevenendo efficacemente inopportuni grovigli. Con l'unico sistema di lavaggio vibrante VibraRise di Roborock, il pavimento viene strofinato con una frequenza di 3000 volte al minuto per rimuovere completamente le macchie ostinate. Quando il robot trascina il mocio sporco indietro alla stazione base per pulirlo, solleva automaticamente il mocio per evitare una seconda contaminazione nell'area pulita. La stazione base universale S7 Max Ultra supporta funzioni quali lavaggio automatico del mocio, asciugatura automatica del mocio, raccolta automatica della polvere, pulizia automatica della stazione base, rifornimento automatico d'acqua e ricarica automatica. Questo risolve efficacemente problemi come la difficoltà di pulire il mocio, la proliferazione di batteri e l'emissione di odori da un mocio umido, e la necessità di pulire frequentemente il contenitore della polvere comportando in maniera drastica una riduzione sensibile dei lavori di manutenzione.

Con l'aiuto di un sistema di navigazione basato su LiDAR, puoi tranquillamente affidare il compito di pulizia del pavimento a S7 Max Ultra, poiché può creare mappe dettagliate per pianificare il miglior percorso di pulizia. S7 Max Ultra dispone di una tecnologia reattiva avanzata per evitare ostacoli, che può identificare e evitare ostacoli con precisione. È degno di nota che S7 Max Ultra supporta la ricarica in fasce orarie a basso consumo, e gli utenti possono scegliere di far caricare la macchina durante le ore di bassa richiesta, il che riduce i costi ed è più ecologico. S7 Max Ultra può anche essere collegato ad Amazon Alexa, permettendo agli utenti di controllare facilmente il robot e creare piani di pulizia personalizzati o impostare aree di restrizione o ancora utilizzare la mappatura 3D. Roborock S7 Max Ultra è disponibile nelle colorazioni bianco e nero. Durante il periodo di lancio che si conclude il 21 giugno è possibile acquistare il robot aspirapolvere e lavapavimenti su Amazon ad un prezzo ridotto di 949 euro.