Recentemente è emerso un brevetto di Rockstar Games che suggerisce l'utilizzo di nuove tecnologie per rendere gli NPC nei suoi giochi più coinvolgenti, soprattutto per quanto riguarda l'attesissimo simulatore di crimine e avventura d'azione GTA VI. Il brevetto, intitolato "Sistema e Metodo per la Locomozione Virtuale dei Personaggi", è stato depositato da Tobias Kleanthous, ex lead AI e programmatore di gameplay di Rockstar Games. Secondo l'abstract del documento, questa tecnologia comprende un sistema innovativo per controllare l'animazione e il movimento degli oggetti in gioco. Questa scoperta ha suscitato grande interesse tra i fan, poiché suggerisce che Rockstar Games potrebbe introdurre nuove e avanzate caratteristiche nei suoi prossimi titoli, in particolare in GTA VI, il cui rilascio è ancora avvolto nel mistero. L'entusiasmo per GTA VI è alle stelle, nonostante non sia ancora stata annunciata una data di uscita ufficiale. Nel frattempo, dettagli significativi sul gioco sono stati resi pubblici, grazie anche all'incredibile storia di un giovane hacker di 18 anni che è riuscito a ottenere accesso ai segreti di Rockstar Games utilizzando un Amazon Fire Stick da una stanza d'albergo. Questa nuova tecnologia potrebbe rappresentare una svolta per l'industria dei videogiochi, portando l'esperienza di gioco a un livello completamente nuovo.